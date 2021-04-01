Десять предметов женского гардероба, которые ненавидят мужчины

Cosmo выбрал десять предметов нашего гардероба, которые терпеть не могут мужчины, и сами удивились: в него вошли даже... каблуки!

Штаны-афгани

Этот предмет гардероба, весьма удобный в носке, вызывает у мужского населения лютую ненависть — афгани, по мнению сильной половины человечества, делают нас бесформенными и вызывают не самые приятные ассоциации с маленькими детьми в памперсах.

Джинсы с высокой талией

Не меньше от мужчин достается и остромодным mom jeans — высокая талия якобы превращает даже идеальную попу в грушевидное нечто, напоминающее кресло-мешок. Хорошо-хорошо, но разве торчащее белье в комплекте с нависающими бочками в случае с низкой посадкой лучше?

Большие сумки

Мы обожаем вместительные сумки, в которых можно переносить всю свою жизнь, включая любимого кота и макбук. Но мужчинам наши «вещмешки» не по душе: девушка, считают они, должна не таскать лишние тяжести, а носить с собой небольшую сумочку. Вот здесь не можем не согласиться, тем более что в списке самых модных сумок сезона микросумочки уверенно лидируют.

Сандалии-гладиаторы

Гладиаторы совсем не нравятся мужчинам — они хорошо смотрятся лишь на моделях, а ноги обычных девушек безжалостно укорачивают, параллельно увеличивая стопы в несколько раз. Так что лучше не покупать слишком высокие сандалии либо выбрать босоножки на шнуровке.

Лосины и леггинсы

Лосины и леггинсы моментально выдают и подчеркивают любые несовершенства фигуры, а мужчины знать об этом не хотят. Кроме того, они не понимают, зачем вообще выходить на улицу в лосинах, если ты отправляешься не на утреннюю пробежку — спортивная одежда должна оставаться в пределах спортзала.

Одежда оверсайз

Ах, как приятно облачиться в большую серую толстовку, надеть любимые рваные джинсы-бойфренды и кипенно-белые кроссовки и... разозлить своего мужчину подобным внешним видом. Мужчины не любят оверсайз, но ты ведь всегда можешь схитрить и надеть к объемному свитеру мини-юбку, правда же?

Комбинезоны

Пока модели в комбинезонах вышагивают по подиуму, звезды в коротеньких ромперах веселятся на музыкальных фестивалях, а мы примеряем очередной джинсовый экземпляр перед зеркалом, мужчины тайно проклинают этот предмет гардероба. Оказывается, у них комбинезоны вызывают ассоциации с рабочей или детской одеждой, которая ну никак не подходит взрослой женщине.

Украшения для волос

Еще один повод мужчине заявить, что ты «впала в детство», это украшения для волос — все ободки, цветы, заколки и прочий декор уместен разве в гардеробе дошкольницы. Но мы не сдадимся, ведь все эти ободочки — единственная альтернатива законной короне, которую пока, к сожалению, никак не удается вписать в стиль casual.

Обувь на танкетке и на слишком высоком каблуке

Legion-Media

Пару лет назад обувь на танкетке заняла первое место в списке женской обуви, которую больше всего не любят мужчины. Танкетка, по их мнению, превращает женские ножки в копыта. А вот каблуки попадают в немилость лишь если ты не умеешь на них ходить либо слишком медленно передвигаешься (из-за страха свалиться с 15-сантиметровых шпилек). Интересно, что каблуки при этом входят и в список самых сексуальных женских вещей (дорогие мужчины, вы бы уже определились, а то нам придется ходить босыми).

Длинные юбки в пол

Legion-Media

Мужчинам не нравится, что такие юбки закрывают ноги, мешают их спутницам при ходьбе и почему-то «делают девушку старше». Правда, в этом пункте есть одно исключение: юбки с разрезами мужчин совсем не раздражают, а, напротив, нравятся им (по вполне себе очевидным причинам).



