Картофель, запеченный в сметане: рецепт для духовки

Картофель в сметане: рецепт с сыром

Чтобы приготовить блюдо на семью из четырех человек, понадобится:

картофель — 10 штук

сметана — ½ стакана

сыр твердых сортов — 200 г

Очищенный картофель нарезаем соломкой. Половину сыра натираем на терке помельче (для верха), другую — покрупнее (для внутренней части). Добавляем сыр к сметане, перемешиваем. Сырно-сметанную заливку добавляем к картофелю, перемешиваем, солим.

Выкладываем картофель в смазанную маслом форму. Посыпаем оставшейся сырной стружкой картофель и ставим в духовку, прогретую до 200°. Спустя 30 минут проверяем готовность картофеля. Если ломтики легко протыкаются, блюдо готово.

Некоторые кулинары рекомендуют сделать сырно-сметанную заливку и полить ею приготовленный к запеканию картофель. Главное условие — картофельные ломтики должны быть покрыты равномерно.

Картофель в сметане с луком

Этот вариант блюда получается очень ароматным. Для его приготовления понадобится:

картофель — 1 кг

луковицы среднего размера — 2 штуки

сметана — 4 ст. л.

Нарезаем кружочками картофель, солим, перчим. Лук нарезаем кольцами и добавляем к картофелю вместе со сметаной. Все перемешиваем. Перед выпеканием форму смазываем маслом, духовку прогреваем до 200°. По желанию картофель можно посыпать приправой карри. Для румяной корочки посыпаем картофель сыром, но сделать это нужно примерно за 10 минут до готовности блюда.

Рецепт можно разнообразить, добавив к ингредиентам мясо (500 г), свежую зелень и стакан сметаны. Но для этого мясо, лук и зелень нужно предварительно замариновать в сметане на 2 часа. В отдельной посуде нужно подготовить и смешать картофель со сметаной.

Далее форму для запекания застилаем фольгой и выкладываем первым слоем картофель, затем — мясо. Фольгой полностью закрываем блюдо и выпекаем 1 час при температуре 180°.