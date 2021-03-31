Картофель, запеченный в сметане: рецепт для духовки
Это блюдо — беспроигрышный вариант для любого стола, пишет wday.ru. Как легко и быстро приготовить картофель, запеченный в сметане, и разнообразить традиционный гарнир?
Это блюдо — беспроигрышный вариант для любого стола, пишет wday.ru. Как легко и быстро приготовить картофель, запеченный в сметане, и разнообразить традиционный гарнир?
Картофель в сметане: рецепт с сыром
Чтобы приготовить блюдо на семью из четырех человек, понадобится:
картофель — 10 штук
сметана — ½ стакана
сыр твердых сортов — 200 г
Очищенный картофель нарезаем соломкой. Половину сыра натираем на терке помельче (для верха), другую — покрупнее (для внутренней части). Добавляем сыр к сметане, перемешиваем. Сырно-сметанную заливку добавляем к картофелю, перемешиваем, солим.
Выкладываем картофель в смазанную маслом форму. Посыпаем оставшейся сырной стружкой картофель и ставим в духовку, прогретую до 200°. Спустя 30 минут проверяем готовность картофеля. Если ломтики легко протыкаются, блюдо готово.
Некоторые кулинары рекомендуют сделать сырно-сметанную заливку и полить ею приготовленный к запеканию картофель. Главное условие — картофельные ломтики должны быть покрыты равномерно.
Картофель в сметане с луком
Этот вариант блюда получается очень ароматным. Для его приготовления понадобится:
картофель — 1 кг
луковицы среднего размера — 2 штуки
сметана — 4 ст. л.
Нарезаем кружочками картофель, солим, перчим. Лук нарезаем кольцами и добавляем к картофелю вместе со сметаной. Все перемешиваем. Перед выпеканием форму смазываем маслом, духовку прогреваем до 200°. По желанию картофель можно посыпать приправой карри. Для румяной корочки посыпаем картофель сыром, но сделать это нужно примерно за 10 минут до готовности блюда.
Рецепт можно разнообразить, добавив к ингредиентам мясо (500 г), свежую зелень и стакан сметаны. Но для этого мясо, лук и зелень нужно предварительно замариновать в сметане на 2 часа. В отдельной посуде нужно подготовить и смешать картофель со сметаной.
Далее форму для запекания застилаем фольгой и выкладываем первым слоем картофель, затем — мясо. Фольгой полностью закрываем блюдо и выпекаем 1 час при температуре 180°.
В перечисленные рецепты картофеля, запеченного в сметане, можно добавить томаты, чеснок, ароматные травы, сухарики или кабачки. Эти ингредиенты помогут разнообразить традиционный гарнир. Картофель, запеченный в сметане в духовке, всегда придется кстати как на будничный ужин, так и в качестве гарнира на торжество.