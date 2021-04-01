Вышло солнце: какие очки в тренде?

Несколько сезонов назад полки магазинов — от масс-маркета до винтажных шоурумов — заполонили супертонкие очки, как из 90-х. Им на смену пришла полная противоположность — футуристичные маски лыжников или велосипедистов. Этой весной ностальгия по девяностым возвращается, но уже в прямоугольной форме с цветным ацетатом или пластиком.