Пошла налево королева: ТОП-5 признаков, что женщина завела любовника
Несколько действий, которые гулящая дама делает неосознанно, могут запросто ее выдать, уверяет Пятый канал.
Несколько действий, которые гулящая дама делает неосознанно, могут запросто ее выдать, уверяет Пятый канал.
Вопреки расхожему мнению, что мужчины — главные изменщики, дамам тоже свойственны мимолетные романы и случайные связи. Сильной половине человечества необходимо знать всего пять простых признаков, которые помогут распознать в возлюбленной неверную обманщицу.
Телефон экраном вниз
Любой, кто изменяет, не готов к тому, что партнер узнает об адюльтере. Поэтому прятать приходится любые улики. Особенно много улик в мобильных телефонах. Именно поэтому, если женщине есть что скрывать, она будет носить сотовый за собой и никогда не бросит на видном месте. А если и выпустит телефон из рук, то точно положит его экраном вниз.
Перемены настроения
Изменяя, любая женщина начинает серьезно переживать и испытывать дискомфорт. Она так счастлива с новым возлюбленным, и ей очень стыдно перед постоянным партнером. Поэтому, если девушка, которая минуту назад улыбалась, сейчас всем недовольна и хмурит брови, возможно, ей есть что скрывать.
Лишние подробности
Некоторые женщины, скрывающие отношения на стороне, заранее пытаются перестраховаться и придумать оправдания своим опозданиям, отговоркам и задержкам на «работе». Поэтому для полноты картины они добавляют к своим рассказам такие подробности, которыми раньше не стали бы делиться с партнером.
Частая похвала
Если ваша дама вдруг стала кроткая и нежная, и ее неожиданно перестало смущать в вас то, что бесило годами, стоит насторожиться. Женщины, которые хотят отвести от себя подозрение и не хотят провоцировать лишних конфликтов, много хвалят своих партнеров и создают эффект благополучных отношений.
Идеальная чистота
Бывает так, что мужчины замечают момент, когда женщина перестает следить за порядком в доме. Пыль и горы грязного белья не увидеть невозможно. А вот обратную ситуацию, при которой жена неожиданно начинает вымывать каждый уголок в квартире, замечают не все. А это один из звоночков неверности. Чрезмерное рвение со стороны женщины может вызвать вопросы. К примеру, некоторые женщины, которые находят себе любовников, начинают спокойно отпускать мужчину на прогулку с друзьями, предлагают отдохнуть и снимают домашние дела. Для чего? Чтобы быть идеальной и не провоцировать лишних разборок.