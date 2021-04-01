Хочешь есть – пой: как занятия по вокалу помогают похудеть

Во время пения участвуют и включаются в работу 80 групп мышц. Если вы дышите правильно, напрягаются мышцы пресса. На уроках вокала большую часть времени мы занимаемся дыханием и практически качаем мышцы пресса — диафрагму, как в спортзале!

Искусство пения — это, прежде всего, искусство правильного дыхания. Как известно, недостаток кислорода вызывает замедление метаболизма. Кроме того, кислород нужен для окисления глюкозы, которая дает нам энергию, а также для окисления жировых отложений. Чем больше кислорода поступает, тем больше жира мы сжигаем. Занимаясь дыхательными техниками, можно сжечь на 140% больше жира, чем с помощью бега или езды на велосипеде. Все потому, что при обычном дыхании мы используем только 30% объема легких и вдыхаем недостаточно кислорода для избавления от жировых клеток, а когда мы поем, мы используем глубокое дыхание, при котором кровь насыщается кислородом.