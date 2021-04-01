Хочешь есть – пой: как занятия по вокалу помогают похудеть
Педагог по вокалу, Юлия Таравкова, рассказывает о 4 фактах, о которых вы, возможно, даже не догадывались, делится портал Womanhit.ru.
Педагог по вокалу, Юлия Таравкова, рассказывает о 4 фактах, о которых вы, возможно, даже не догадывались, делится портал Womanhit.ru.
1. Во время пения активно работают мышцы
Во время пения участвуют и включаются в работу 80 групп мышц. Если вы дышите правильно, напрягаются мышцы пресса. На уроках вокала большую часть времени мы занимаемся дыханием и практически качаем мышцы пресса — диафрагму, как в спортзале!
2. Правильное дыхание поможет сжечь жир
Искусство пения — это, прежде всего, искусство правильного дыхания. Как известно, недостаток кислорода вызывает замедление метаболизма. Кроме того, кислород нужен для окисления глюкозы, которая дает нам энергию, а также для окисления жировых отложений. Чем больше кислорода поступает, тем больше жира мы сжигаем. Занимаясь дыхательными техниками, можно сжечь на 140% больше жира, чем с помощью бега или езды на велосипеде. Все потому, что при обычном дыхании мы используем только 30% объема легких и вдыхаем недостаточно кислорода для избавления от жировых клеток, а когда мы поем, мы используем глубокое дыхание, при котором кровь насыщается кислородом.
3. Пение защищает от стресса
Как известно, стресс активизирует в организме процессы, которые отвечают за пищеварение, поэтому мы чаще всего «заедаем» стресс. Процесс пения стимулирует выработку в мозге гормона радости эндорфина, который благоприятно влияет на центральную нервную систему человека, помогает избавляться от стресса, вызывает удовлетворение, дарит хорошее настроение. Испытанный позитивный эмоциональный заряд улучшает внимание, активизирует жизненный тонус и повышает интеллектуальную деятельность.
4. Пение — энергозатратный процесс
Час занятий вокалом стоит организму около 120 ккал. Сжигается за 1 час пения при весе: 50 кг — 85 ккал, 80 кг — 136 ккал, 110 кг –187 ккал.