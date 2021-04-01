Три проявления мужской жадности, с которыми нельзя мириться

Он приходит в гости с пустыми руками

Приходить в гости с бутылкой вина, десертом или фруктами - правило хорошего тона, которое, строго говоря, касается не только мужчин. Если же потенциальный возлюбленный заявляется к вам на домашний ужин с пустыми руками, это говорит не только о его жадности, но и об отвратительных манерах.

Он не предлагает угостить даже чашкой кофе

Если мужчина заинтересован в женщине, уже на первой встрече он будет оказывать ей хотя бы самые банальные знаки внимания. Как минимум, он попробует угостить чашкой кофе. Если же вы уже три часа слоняетесь по холодному городу, и он до сих пор не проявил ни малейшей заботы - это веский повод насторожиться.

Он считает каждую потраченную вами копейку

Даже если вы домохозяйка и тратите деньги супруга, он не имеет права скрупулезно контролировать, на что вы потратили лишние 10 евро. Если вы изначально договорились о том, что он будет обеспечивать семью, а вы - следить за домашним очагом, мужчина не должен ставить вас в зависимое от него положение.



