Эмоции, которые разрушают наши зубы

Мы уже знаем, что психосоматика — это ответ тела на душевные проблемы. Каждый орган связан с нашей психикой, и в зависимости от эмоций страдает та или иная часть тела. Зубная эмаль точно так же реагирует на наши негативные мысли и чувства.

Прямая задача зубов — укусить, откусить, схватить. На этом основаны и главные причины их разрушения , а значит, кариеса.

2 главные причины кариеса

1. Перфекционизм, желание «ухватить» побольше

Зубами мы захватываем пищу, а в жизни можем хотеть «урвать» все, что угодно: материальные блага, новую должность, идеального мужа, авторитет. Стиснув зубы, мы идем к цели, несмотря ни на что, не расслабляясь при этом. От такого напряжения эмаль долго не выдерживает. Кстати, проблемы с ровностью зубного ряда, согласно психосоматике, тоже часто происходят по этой причине.

2. Скрытая агрессия, гнев, обида

Мысленно мы можем рвать и метать в сторону какого-либо человека, ситуации, но мы это не выражаем в силу разных причин (страха, норм приличий). Когда человек зол, но держится из последних сил, он весь напряжен (отсюда, кстати, и боли в мышцах) и крепко стискивает зубы. Чем дольше мы в таком состоянии, тем сложнее зубам оставаться целыми. Они начинают портиться. Разрушение, почернение, отмирание — все это следствие скрытой злости.