Пт, 2.04.2021
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Эмоции, которые разрушают наши зубы

Зубы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Походы к стоматологу с болезнями зубов могут затянуться на долгие годы. Увеличить сроки еще больше можно с помощью своих же эмоций. Каких именно — рассказывает «Лиза».

Мы уже знаем, что психосоматика — это ответ тела на душевные проблемы. Каждый орган связан с нашей психикой, и в зависимости от эмоций страдает та или иная часть тела. Зубная эмаль точно так же реагирует на наши негативные мысли и чувства.

Прямая задача зубов — укусить, откусить, схватить. На этом основаны и главные причины их разрушения, а значит, кариеса.

2 главные причины кариеса

1. Перфекционизм, желание «ухватить» побольше

Зубами мы захватываем пищу, а в жизни можем хотеть «урвать» все, что угодно: материальные блага, новую должность, идеального мужа, авторитет. Стиснув зубы, мы идем к цели, несмотря ни на что, не расслабляясь при этом. От такого напряжения эмаль долго не выдерживает. Кстати, проблемы с ровностью зубного ряда, согласно психосоматике, тоже часто происходят по этой причине.

2. Скрытая агрессия, гнев, обида

Мысленно мы можем рвать и метать в сторону какого-либо человека, ситуации, но мы это не выражаем в силу разных причин (страха, норм приличий). Когда человек зол, но держится из последних сил, он весь напряжен (отсюда, кстати, и боли в мышцах) и крепко стискивает зубы. Чем дольше мы в таком состоянии, тем сложнее зубам оставаться целыми. Они начинают портиться. Разрушение, почернение, отмирание — все это следствие скрытой злости.

А что с другими болезнями зубов?
Негативные эмоции вызывают не только кариес, но и практически любые заболевания ротовой полости и зубов в частности.

Разрушение эмали — постоянная агрессия, ссоры, конфликты. В таких случаях на качество эмали так же влияет напряжение — мы хотели бы «укусить» противника посильнее, но часто не можем, копим злость при этом. У детей зубы могут разрушаться, когда они находятся под слишком сильной опекой родителей (или если родители слишком строгие) — ведь им приходится слушаться, они не могут высказать в ответ все, что они на самом деле думают. Так негатив и копится внутри, разрушая организм.

Неправильный прикус — часто проблема начинается в детстве и связана именно с детскими эмоциями, которые потом переходят во взрослую жизнь. Так, если вперед выступают верхние зубы, значит, ребенка постоянно торопят, дергают. Если выступают нижние — наоборот, все время притормаживают, или же он сам боится выйти вперед других. Детская психосоматика очень сильно связана с родителями. Торопить ребенка будет мама, которая сама рвется ухватить «кусок» побольше, а сдерживать — так, которая боится проявить себя. Начинать работу над болезнями важно с состояния мамы.

Пульпит — он может быть связан с внутренним запретом на эмоции. Пульпа — ткань, в которой находятся сосуды, питающие зуб. Пульпит случается, когда человеку запрещено (не только другими, но и собой) «питать» свои негативные эмоции. Интересно, что заболевание часто встречается у тех, кто в силу профессии много слушает, но мало говорит.

Как лечить

Разумеется, необходимо прорабатывать психологические симптомы, чтобы болезнь не возникала снова и снова. Но, если в случае, например, насморка, иногда достаточно просто поработать над эмоциями, чтобы признаки заболевания ушли, то с зубами обязательно нужно обращаться к стоматологу и лечить все, не запуская.


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