Эмоции, которые разрушают наши зубы
Походы к стоматологу с болезнями зубов могут затянуться на долгие годы. Увеличить сроки еще больше можно с помощью своих же эмоций. Каких именно — рассказывает «Лиза».
Походы к стоматологу с болезнями зубов могут затянуться на долгие годы. Увеличить сроки еще больше можно с помощью своих же эмоций. Каких именно — рассказывает «Лиза».
Мы уже знаем, что психосоматика — это ответ тела на душевные проблемы. Каждый орган связан с нашей психикой, и в зависимости от эмоций страдает та или иная часть тела. Зубная эмаль точно так же реагирует на наши негативные мысли и чувства.
2 главные причины кариеса
1. Перфекционизм, желание «ухватить» побольше
Зубами мы захватываем пищу, а в жизни можем хотеть «урвать» все, что угодно: материальные блага, новую должность, идеального мужа, авторитет. Стиснув зубы, мы идем к цели, несмотря ни на что, не расслабляясь при этом. От такого напряжения эмаль долго не выдерживает. Кстати, проблемы с ровностью зубного ряда, согласно психосоматике, тоже часто происходят по этой причине.
2. Скрытая агрессия, гнев, обида
Мысленно мы можем рвать и метать в сторону какого-либо человека, ситуации, но мы это не выражаем в силу разных причин (страха, норм приличий). Когда человек зол, но держится из последних сил, он весь напряжен (отсюда, кстати, и боли в мышцах) и крепко стискивает зубы.
Разрушение эмали — постоянная агрессия, ссоры, конфликты. В таких случаях на качество эмали так же влияет напряжение — мы хотели бы «укусить» противника посильнее, но часто не можем, копим злость при этом.
Неправильный прикус — часто проблема начинается в детстве и связана именно с детскими эмоциями, которые потом переходят во взрослую жизнь. Так, если вперед выступают верхние зубы, значит, ребенка постоянно торопят, дергают. Если выступают нижние — наоборот, все время притормаживают, или же он сам боится выйти вперед других.
Пульпит — он может быть связан с внутренним запретом на эмоции. Пульпа — ткань, в которой находятся сосуды, питающие зуб. Пульпит случается, когда человеку запрещено (не только другими, но и собой) «питать» свои негативные эмоции. Интересно, что заболевание часто встречается у тех, кто в силу профессии много слушает, но мало говорит.
Как лечить
Разумеется, необходимо прорабатывать психологические симптомы, чтобы болезнь не возникала снова и снова. Но, если в случае, например, насморка, иногда достаточно просто поработать над эмоциями, чтобы признаки заболевания ушли, то с зубами обязательно нужно обращаться к стоматологу и лечить все, не запуская.