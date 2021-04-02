Острое, сладкое или соленое? Что означает тяга к определенной пище
О вкусах не спорят, с ними можно только согласиться. А заодно и составить психологический портрет: специалисты говорят, что пищевые предпочтения очень многое значат.
О вкусах не спорят, с ними можно только согласиться. А заодно и составить психологический портрет: специалисты говорят, что пищевые предпочтения очень многое значат.
Иногда кажется, что весь мир крутится только вокруг еды. Одни и те же продукты называют то страшным ядом, то панацеей от всех болезней, Интернет наводнен диетами разной степени диковинности: и по группе крови, и по знаку зодиака можно найти. Но что бы ни советовали нам есть специалисты, сердцу не прикажешь — мы зачастую влюбляемся в определенное блюдо раз и навсегда, пишет wday.ru. И это многое о нас говорит.
Сладкое, особенно шоколад
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, сластен обычно считают приятными, дружелюбными и добрыми людьми. То есть, если вы невзначай продемонстрируете горсть конфет в сумочке, то вас автоматически сочтут очень симпатичной особой. Еще одно исследование, проведенное американскими учеными, показало: те, кто вместо нормальной еды предпочитает съесть конфету или клеточку шоколада, чаще приходят на помощь, когда кто-то в беде.
Острое
Эксперт американского Института пищевых технологий Надя Бернс выяснила, что те, кто любит риск и яркие впечатления, любят и острую пищу. Причем экстремальные натуры способны получать истинное наслаждение от еды. Даже когда она ну слишком острая, вплоть до ожогов.
Картофельные чипсы — любимая еда амбициозных натур. Обычно такие люди очень конкурентоспособны, добиваются успеха любой ценой, они требовательны не только к себе, но и к другим. Любители чипсов очень энергичны, и слово «нет» для них не значит ничего, если они твердо настроены добиться своего.
А вот любители соленых печенюшек — люди интуитивные, их образ жизни определяют эмоции. Им трудно бывает решить даже собственные проблемы, они не любят рутины и всегда в поисках чего-то новенького. А еще они — романтики.
Сыр
Если Рокки из мультика про Чипа и Дейла — ваш духовный собрат, то у исследователей для вас хорошие новости: доктор Алан Хирш, невролог Чикагского фонда изучения запахов и вкусов, выяснил, что любители сыра — люди добросовестные, порядочные и настолько правильные, что даже немного скучные. Но все это сочетается с ярким воображением, креативностью и мягким нравом.
Мясо
Все тот же доктор Хирш уверяет, что те, кто любит мясо, — люди общительные и щедрые настолько, что порой делятся последним в ущерб себе. Мясоеды готовы принести в жертву собственный комфорт, лишь бы близким было хорошо.
Фрукты и овощи
Обычно такие люди очень осознанно относятся к своим пищевым привычкам. Любители вегетарианских салатов и фруктов на десерт обладают яркой индивидуальностью, на все имеют свою точку зрения и не стесняются ее высказывать, всегда готовы заняться чем-нибудь новеньким.
Фастфуд
А вот тут плохие новости: обычно высококалорийную еду в ущерб полезной выбирают люди невротического склада. Ученые еще в 2015 году выяснили, что фастфуд чаще покупают личности тревожные, неуравновешенные, склонные к эмоциональному перееданию.
Выпечка
Булочки, круассаны, пирожки — их обожают теплые домашние люди, надежные и любящие. В этом нет ничего плохого, кроме влияния такой пищи на фигуру. Но если в меру, то можно позволить себе немного расслабиться.
Пельмени
Да, даже они попали в этот список! Оказывается, пельмени — настоящие, домашние, а не какие-то там полуфабрикаты — любят счастливые и щедрые люди. Они общительны, их даже называют социальными бабочками. Фанаты пельменей всегда готовы поделиться любовью, теплом, объятиями.
Суши
Ценители японской кухни вызывают к себе двойственное отношение. Их либо любят, либо ненавидят, равнодушных нет — это как с морской капустой. Обычно любители суши — интроверты, предпочитают держать свое мнение при себе. А еще они — жаворонки.
Жареная курица
Пища простая, но в то же время очень вкусная, если правильно ее приготовить. Ее любят настоящие гедонисты, люди, которые всегда в поисках удовольствий. Они живут полной жизнью, обладают хорошим чувством юмора, и у них практически не бывает недоброжелателей — несмотря на всю их дерзость.
Паста
Макароны с сыром, сливочным соусом, паста болоньезе или с морепродуктами — простор для выбора! Такую еду обычно выбирают люди домашние, основательные, практичные. Они спокойны и рациональны, никогда не теряются и всегда найдут выход из любой, даже самой запутанной ситуации.
Что-то другое
Не нашли в списке ничего из того, что вам нравится? Значит, вы очень переборчивы и угодить вам непросто. А может, вы просто не готовы жертвовать разнообразием вкусной еды ради чего-то одного. Хм, быть гурманом — не так уж и плохо!