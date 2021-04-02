Острое, сладкое или соленое? Что означает тяга к определенной пище

Иногда кажется, что весь мир крутится только вокруг еды. Одни и те же продукты называют то страшным ядом, то панацеей от всех болезней, Интернет наводнен диетами разной степени диковинности: и по группе крови, и по знаку зодиака можно найти. Но что бы ни советовали нам есть специалисты, сердцу не прикажешь — мы зачастую влюбляемся в определенное блюдо раз и навсегда, пишет wday.ru. И это многое о нас говорит.

Сладкое, особенно шоколад

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, сластен обычно считают приятными, дружелюбными и добрыми людьми. То есть, если вы невзначай продемонстрируете горсть конфет в сумочке, то вас автоматически сочтут очень симпатичной особой. Еще одно исследование, проведенное американскими учеными, показало: те, кто вместо нормальной еды предпочитает съесть конфету или клеточку шоколада, чаще приходят на помощь, когда кто-то в беде.

Острое

Эксперт американского Института пищевых технологий Надя Бернс выяснила, что те, кто любит риск и яркие впечатления, любят и острую пищу. Причем экстремальные натуры способны получать истинное наслаждение от еды. Даже когда она ну слишком острая, вплоть до ожогов.

Чипсы и снэки

Картофельные чипсы — любимая еда амбициозных натур. Обычно такие люди очень конкурентоспособны, добиваются успеха любой ценой, они требовательны не только к себе, но и к другим. Любители чипсов очень энергичны, и слово «нет» для них не значит ничего, если они твердо настроены добиться своего.

А вот любители соленых печенюшек — люди интуитивные, их образ жизни определяют эмоции. Им трудно бывает решить даже собственные проблемы, они не любят рутины и всегда в поисках чего-то новенького. А еще они — романтики.

Сыр

Если Рокки из мультика про Чипа и Дейла — ваш духовный собрат, то у исследователей для вас хорошие новости: доктор Алан Хирш, невролог Чикагского фонда изучения запахов и вкусов, выяснил, что любители сыра — люди добросовестные, порядочные и настолько правильные, что даже немного скучные. Но все это сочетается с ярким воображением, креативностью и мягким нравом.

Мясо

Все тот же доктор Хирш уверяет, что те, кто любит мясо, — люди общительные и щедрые настолько, что порой делятся последним в ущерб себе. Мясоеды готовы принести в жертву собственный комфорт, лишь бы близким было хорошо.

Фрукты и овощи

Обычно такие люди очень осознанно относятся к своим пищевым привычкам. Любители вегетарианских салатов и фруктов на десерт обладают яркой индивидуальностью, на все имеют свою точку зрения и не стесняются ее высказывать, всегда готовы заняться чем-нибудь новеньким.

Фастфуд