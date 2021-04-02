Coffee Tonic – новый хитовый кофейный напиток для теплых месяцев

Год назад интернет – пользователи были без ума от кофе далгона, а до этого мы любили пить вьетнамский кофе. Пришло время еще одного освежающего напитка на основе кофе. Конечно, Coffee Tonic уже стал хитом как в Instagram, так и в странах Азии, но во многих кафе этот напиток уже давно присутствует в меню. Что отличает его от других? Необычный вкус, который понравится всем любителям кислых коктейлей, пишет Mixer.lv.

Многие из нас не могут представить себе утро без кофе, но летом не всем хочется горячего эспрессо. Конечно, вы можете переключиться на фраппе, проффи (или кофе с белками) или алжирский кофе, но стоит попробовать и что-то новое. Судя по всему, кофе с тоником был создан около 8 лет назад и покорил США. Теперь вторая волна известности пришла к напитку благодаря соцсетям. Вы не верите? Хэштег #coffeetonic в Instagram увеличился с 2000 фото до 8000 постов. Всего за неделю! Однако в TikTok этот хэштег уже достиг 7,5 тысяч. А это только начало сезона прохладительных напитков. К тому же приготовить идеальный кофе в этом стиле очень просто. Откуда пришла идея такого напитка? Любители кофе считают, что тоник прекрасно дополняет кислотность кофе и придает ему нежную сладость.

Coffee Tonic: как приготовить кофе в этой версии?

Основа – любимый кофе и тоник. Дополнительно рецепт может включать лимон, апельсин и даже корицу, в зависимости от вашего вкуса. Стоит поэкспериментировать, чтобы найти свой любимый аромат. Откройте для себя рецепт классической версии «Кофейного тоника».

Составные части:

170 мл тоника

60 мл заваренного, но остывшего кофе эспрессо

Кубики льда

Необязательные дополнения (лучше выбрать одну, максимум две):

Сок лайма или грейпфрута

Дольки лимона

Чайная ложка меда

Чайная ложка корицы

Чайная ложка меда или кленового сиропа

30 мл виски