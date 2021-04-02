Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: кому надо открыть свое сердце для любви, а кому защищаться от манипуляторов

Женщина-Овен

У дам этого знака неделя начнется с переосмысления поставленных задач и целей. Такая тактика поможет выбрать верное направление к успеху, завоевать отменную репутацию и обрести твердую почву под ногами. Астрологи рекомендуют Овнам подстраиваться под обстоятельства, направляя энергию на созидание. Отсутствие агрессии и умение находить компромиссы уберегут от множества неприятностей.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе стоит обратиться к женской интуиции, которая поможет выбирать верное направление и раз за разом оказываться в нужном месте в нужное время. Астрологи рекомендуют поступать честно и действовать смело, не потакая страхам и сомнениям. Удача будет на стороне сильных духом людей, которые умеют бороться за свое благополучие и защищаться от манипуляторов.

Женщина-Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений, которые помогут успокоиться и не нервничать по пустякам. Благодаря внутренней гармонии получится не совершить необдуманных поступков, которые могут негативно сказаться как на репутации, так и на отношениях в семье или коллективе. Эта неделя будет успешной для тех, кто не откладывает выполнение дел в долгий ящик.

Женщина-Рак

Дамам-Ракам потребуется много сил и энергии для воплощения в жизнь смелых планов. Астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по восполнению энергетических запасов, чтобы не откладывать свои планы на неопределенное время. Вторая неделя апреля будет насыщенной, поэтому важно подключить интуицию, чтобы не оступиться в шаге от победы и не довериться обманщикам.

Женщина-Лев

От Львиц на этой неделе потребуется внимание и уверенность в своих силах — мелкие неприятности не должны выбить их из колеи. Простые, но действенные заговоры на удачу помогут обойти стороной ловушки судьбы и без труда достичь всего, что было в планах. Поможет дамам-Львам и поддержка со стороны близких людей. Позитивное общение будет восстанавливать силы и поддерживать позитивный настрой.

Женщина-Дева

Вторая неделя марта будет ответственной для Дев. Астрологи рекомендуют женщинам этого знака использовать врожденную интуицию, чтобы не стать заложниками манипуляторов. Дела пойдут в гору, если никого не посвящать в свои планы и не отступаться, даже если на пути будут временные препятствия. Умение согласовывать действия с доводами разума и предчувствиями помогут Девам прийти к успеху.

Женщина-Весы

Дамы-Весы на этой неделе смогут получить новые знания, которые пригодятся для дальнейших побед. Астрологи рекомендуют не отказываться от предположений по совершенствованию навыков, чтобы расширить горизонты и позволить себе заниматься тем делом, которое будет приносить не только прибыль, но и удовольствие. Улыбнется удача и в личной жизни, если позволить себе открыть сердце навстречу любви.

Женщина-Скорпион