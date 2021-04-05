Онколог назвал вызывающие рак косметологические процедуры

Если говорить о процедурах, связанных с волосами, то опасно частое выпрямление, поскольку препараты для него содержат формальдегид. Осторожнее всего нужно быть мастерам, поскольку делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья. Вопреки слухам, обычное окрашивание волос не несет никаких онкологических рисков — в состав красок больше не добавляют канцерогены.

Среди косметологических препаратов следует избегать тех, которые содержат диоксан. Данное вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Уколы ботулотоксина, как показали исследования, безопасны и не несут рисков.

Базылев также добавил, что ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом использовании. Однако для этого ее необходимо применять более 10-15 раз в месяц.



