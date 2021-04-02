Без стеснения: почему все больше женщин ходят без бюстгальтера

Отказ от бюстгальтеров становится трендом этого сезона, и модели на мировых подиумах смело дефилируют, выставляя грудь напоказ под прозрачными нарядами. Так почему же дамы так любят давать свободу своему бюсту? Мы расскажем вам о мифах и правдивых фактах, связанных с бюстгальтерами.

Современный бюстгальтер придумала светская львица из Нью-Йорка Мэри Фелпс Джейкоб (Mary Phelps Jacob) в 1914 году. Чтобы поддержать грудь, она соединила лентой два шелковых платочка. Ее изобретение было легким и комфортным, но со временем постепенно усложнялось и трансформировалось. В эпоху Мэрилин Монро лифчики приобрели уже конусообразную форму. С каждым десятилетием бюстгальтеры менялись, в зависимости от царящих модных трендов, пишет портал «Рамблер/женский».

В 1970 х феминистки смотрели на лифчик, как на стесняющие оковы, поэтому массово от него отказывались.

Сегодня смелый протест свободолюбивых женщин опять возвращается в моду, и мировые знаменитости тоже поддерживают его. Кому-то нравится новый тренд, кто-то считает голую грудь под одеждой бесстыдством, но факт остается фактом: это комфортно и естественно. Кроме того, мужчины без ума от такой пикантной идеи.

У женщин всегда есть свобода выбора. Если вам комфортно ходить без лифчика — не стесняйте себя тесными лямками. Если вам нравится ощущать постоянную поддержку — надевайте бюстгальтер. Помните, вы прекрасны в любом образе!

Во время локдауна производители нижнего белья рассказали о снижении продаж бюстгальтеров на 70%. Дамы отказываются от них в пользу удобства и свободы.



