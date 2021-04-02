Сколько яиц можно съедать в день?

Исследования длились около 17 лет, и охватили более тридцати тысяч человек. Ученые выяснили, что чрезмерное потребление яиц – опасно для здоровья, так как приводит к повышению уровня холестерина. Потому яйца, если их есть слишком много, могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина.

Ученые, как и диетологи, рекомендуют, есть не более трех-четырех яиц в неделю, а если этой норме следовать трудно, то можно отдать предпочтение белку. 1

В желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина]В желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина. ФОТО: Panter Media/Scanpix

С другой стороны, британские ученые, рекомендуют не бояться есть яйца и есть их каждый день, но не более двух штук. Объясняется это тем, что яйца - один из самых насыщенных по содержанию полезными веществами продуктов питания. В яйцах содержится много белка, витамины A, D, B и B12, а также лютеин, способствующие укреплению зрения.

«Съедать одно или даже два яйца в день - это правильный выбор. Не надо их бояться», 1

- считает доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации. При этом он, напоминает, что яйцами не стоит злоупотреблять, как и любой другой пищей, так как в них много белка, а избыток белка в организме создает излишнюю нагрузку на почки.

Сколько яиц можно есть детям

Страусиное яйцо, куриное яйцо и перепелиное яйцо. Для детей более полезными будут перепелиные яйца. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Детям следует давать диетические яйца, а именно – перепелиные. В одинаковом количестве яичного и перепелиного желтков содержание железа совсем разное – в перепелином в 5 раз больше. Содержащиеся в перепелиных яйцах витамины группы В играют большую роль в клеточном метаболизме и участвуют во всех видах обменных процессов, работе нервной, иммунной и кровеносной систем, которые необходимы для роста детского организма.

Общепринятая норма употребления яиц для детей следующая:

с года до трех лет достаточно 1-2 целых яйца

с 3 до 8 лет можно увеличить ежедневную норму до 2-3 штук

с 8 до 12 лет допустимо есть 3-4 яйца;

с 12 до 18 лет - 4 штуки в день.



