Диетолог назвал самое полезное и вредное блюдо из яиц

Самое полезное и вредное блюдо из яиц назвал врач диетолог Михаил Гинзбург. Специалист заявил, в частности, что «самое полезное – это яйцо пашот», пишет Medikforum.ru.

Помимо того, специалист одобрил омлет с овощами.

Говоря о пользе яиц для здоровья, Гинзбург указал на их состав, содержащий ценные микроэлементы – например, крайне важный для здоровья иммунной системы селен. Еще один компонент, лецитин, препятствует образованию камней в желчном пузыре и накоплению «плохого» холестерина в кровеносных артериях. Также, добавил врач, «в яйцах содержится оказывающий профилактику деменции холин, витамины D и А».

Между тем, некоторые блюда из яиц специалист отнес к однозначно вредным. Эти варианты – яичница с колбасой или мясом. Гинзбург предупредил, что при регулярном употреблении яиц вместе с красным мясом возрастают риски развития атеросклероза, рака поджелудочной железы и кишечника.



