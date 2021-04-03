Диетолог назвал самое полезное и вредное блюдо из яиц
По словам диетолога, яичницу можно готовить так, что завтрак этим блюдом станет серьезной угрозой для здоровья.
По словам диетолога, яичницу можно готовить так, что завтрак этим блюдом станет серьезной угрозой для здоровья.
Самое полезное и вредное блюдо из яиц назвал врач диетолог Михаил Гинзбург. Специалист заявил, в частности, что «самое полезное – это яйцо пашот», пишет Medikforum.ru.
Помимо того, специалист одобрил омлет с овощами.
Говоря о пользе яиц для здоровья, Гинзбург указал на их состав, содержащий ценные микроэлементы – например, крайне важный для здоровья иммунной системы селен. Еще один компонент, лецитин, препятствует образованию камней в желчном пузыре и накоплению «плохого» холестерина в кровеносных артериях. Также, добавил врач, «в яйцах содержится оказывающий профилактику деменции холин, витамины D и А».
Между тем, некоторые блюда из яиц специалист отнес к однозначно вредным. Эти варианты – яичница с колбасой или мясом. Гинзбург предупредил, что при регулярном употреблении яиц вместе с красным мясом возрастают риски развития атеросклероза, рака поджелудочной железы и кишечника.