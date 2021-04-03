Дерматолог рассказала о вызывающей зависимость косметике

По ее словам, подобные препараты назначаются для лечения кожных заболеваний и применяются под контролем врача. Обычная же косметика для красоты и здоровья таких веществ не содержит. «То, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием — кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения», — пояснила она, пишет Lenta.ru.

Эксперт посоветовала для достижения максимального результата использовать косметику в течение двух-трех месяцев. «В результате чего происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов, с последующим их расходом на восстановление кожи», — сказала Пащенко. Если же продолжать использовать то же средство, что оно продолжит работать и выполнять свою функцию, но кожа уже достаточно «напиталась» его составом. Лучше в этот момент добавить средство с другим составом, чтобы покрыть другие нужды тканей.

7 марта косметолог и дерматовенеролог Алия Шаламберидзе призвала женщин не опасаться химических компонентов, содержащихся в косметике. По словам специалиста, всего в уходовом средстве должно быть около 10 составляющих. При этом 70 процентов из них могут быть искусственного происхождения. «Мы не можем в косметических составах избежать химических компонентов, потому что они являются связующим звеном. Желательно, чтобы в начале состава было два-три компонента растительных экстрактов, а дальше шли химические вещества, без которых крем не может долго существовать, он портится», — объяснила она.

Шаламберидзе предупредила, что большое количество растительных составляющих могут вызвать аллергическую реакцию. Также стоит с подозрением отнестись к косметическому средству, если в составе прописаны непонятные слова, например, парабены и метил-парабены.



