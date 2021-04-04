Раскрыто негативное влияние сахара на память детей

Животных разделили на две группы. Одной из них регулярно давали сладкий напиток. Впоследствии у них выявили нарушения функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. На это повлияло повышенное количество бактерий Parabacteroides в кишечнике. После введения их в организм мышей, не употребляющих сахар, у них тоже в дальнейшем выявили ухудшение памяти.

Авторы исследования уверены, что его результаты применимы и к людям. В будущем они намерены продолжить свои изыскания, чтобы лучше идентифицировать пути, по которым работает передача сигналов от кишечника к мозгу, пишет Lenta.ru.