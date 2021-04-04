Прежде чем понять, как убрать носогубные складки в домашних условиях, разберемся, что это за складки такие. Носогубки — морщинки, пролегающие от носа к уголкам рта. Именно они демонстрируются во время улыбки и в целом их появление вполне логично и нормально. Правда, когда рот закрыт, складки могут создать, напротив, ощущение, будто ты грустишь не хуже сказочного Пьеро. Видимо, этот эффект и становится главной причиной, почему многие женщины (да и мужчины тоже) хотят от них избавиться, пишет Lady.mail.ru.

Считается также, что «линии», бегущие от носа к губам, появляются из-за курения и частого питья напитков через трубочку. Курение в целом сложно назвать полезной привычкой по многим показателям, а вот одноразовая соломинка — достаточно гигиенический способ не соприкасаться кожей с чужой посудой, если ты находишься в гостях или общественном заведении. Поэтому стоит ли так сразу выкидывать соломку, чтобы на лице не образовался «домик», — решать только тебе.

Чтобы разгладить носогубные складки в домашних условиях, важно выбирать питательные и увлажняющие кремы, сыворотки и патчи с гликолевой, молочной или салициловой кислотой в составе. Судя по запросам в поисковиках, особой популярностью в рунете пользуются маски со спирулиной, лавровым листом и рыбьим жиром: их советуют делать самостоятельно или покупать уже готовые маски с подобными ингредиентами, которые действительно считаются омолаживающими.

Другие сильные борцы против возрастных изменений — ретинол и солнцезащитные средства. Первый помогает эффективно сражаться с уже существующими «несовершенствами», вторые — предотвращают негативные последствия после солнечных ванн. Не секрет, что солнечные лучи вызывают фотостарение, провоцируют сухость кожи и даже опасные для жизни болезни, поэтому продукты с SPF способны устранить большинство из перечисленных проблем.

Если ты по-прежнему задаешься вопросом, как уменьшить носогубные складки в домашних условиях, то ты должна знать и про блюр крем — многие еще называют его кремом с эффектом фотошопа. Подобный крем работает за счет сферических плоских частиц в составе, отражающих свет, — это и помогает (правда, визуально) улучшить кожу. По сути, имеется в виду праймер, разглаживающий кожу и подготавливающий ее к дальнейшему нанесению (но это по желанию) тональной основы или пудры (или того и другого вместе).

Что касается косметологии, то набор здесь тоже известен многим: разглаживать морщинки помогают филлеры и лазерные процедуры. Результат от услуги держится от 3 месяцев до года в зависимости от активности твоей мимики и влияния других факторов (например, активных солнечных лучей).

Насколько кремы лучше косметологических уколов? И может ли домашняя косметика в принципе разглаживать морщинки? Если заняться проблемой на ранних стадиях, когда морщинки еще неглубокие, то ситуацию возможно изменить в лучшую сторону. Впрочем, и после грамотного ухода у косметолога важно и дома продолжать использовать сыворотки, кремы и маски для закрепления результатов. Это тебе скажет любой косметолог и дерматолог.

У бьюти-блогеров и в школах по фейсбилдингу ты обнаружишь множество вариаций массажа от носогубных складок в домашних условиях. Перечислять все методы сложно и долго, выбирать ты вольна тот комплекс упражнений, который ты способна повторить, а главное, теперь совершать каждый день: с гимнастикой для лица важна (так же как со спортом, впрочем) периодичность, сделать что-то один раз и надеяться на пожизненный эффект не получится.

Уместный совет: используй масло или пенку для лица (ее после окончания занятий можно смыть) во время фейсбилдинга: так гимнастика будет менее травматичной и не принесет раздражений. Самыми действенными маслами считаются кокосовое, масло виноградных косточек и оливковое. Если выполняешь массаж вечером, то можно даже не смывать их и ложиться так спать: масло еще больше впитается и окажет дополнительную пользу.