Пн, 5.04.2021
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Сладкая жизнь: три десерта из слоеного теста

Пирожки из слоеного теста. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант.

Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, пишет «Сегодня».

 

Слоеные пирожные с яблоком

Ингредиенты

  • Яблоки – 4 шт.
  • Слоеное тесто – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Какао-порошок растворимый – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Коричневый сахар – 1 ч. л. (по желанию)
  • Сахарная пудра – 1 ч. л.
Способ приготовления
  1. Слоеное тесто раскатать и разделить на 16 квадратов.
  2. Яблоки очистить и разрезать пополам, вынуть серединку.
  3. Половину квадратиков надрезать в шахматном порядке, чтобы получилась сеточка.
  4. Квадрат смазать яйцом, выложить яблоко. Какао развести с водой и сахаром, полить яблоко. Сверху – сеточку из теста.
  5. Все смазать яйцом и слегка посыпать коричневым сахаром.
  6. Запекать в духовке 35 минут при 180 градусов.

Корзинки из слоеного теста с грушей

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 250 г
  • Груша – 1 шт.

Для заливки

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Мука – 20 г
  • Ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления
  1. Грушу нарезать кубиками, выложить в разогретую сковороду, добавить сахар и готовить 5 минут.
  2. Тесто раскатать, разрезать на квадраты. Поместить в формы для выпекания кексов, разровнять по дну.
  3. В отдельной миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и муку.
  4. Наполнить корзиночки грушей, сверху полить заливкой.
  5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Торт «Полено»

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Сгущенка – 1 банка
  • Сливочное масло – 150 г
  • Грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления

  1. Немного раскатать готовое размороженное тесто.
  2. Нарезать на полоски 1-1,5 см (от длины полосок зависит длина торта. Важно ,чтобы полоски теста умещались на противне). Выпекать при 180 градусах до золотистого цвета, дать остыть.
  3. Сгущенку и сливочное масло взбить.
  4. На пищевую пленку положить несколько столовых ложек крема, распределить по длине торта.
  5. На крем выложить 3-4 полоски теста и снова крем, так пока не закончатся слоеные полоски.
  6. Свернуть торт с помощью пленки, придавая форму полена. Хорошо прижать. Убрать в холодильник на сутки.
  7. Готовый торт украсить измельченной в крошку отложенной полоской теста и измельченными грецкими орехами.

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