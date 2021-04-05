Сладкая жизнь: три десерта из слоеного теста
Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант.
Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант.
Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, пишет «Сегодня».
Слоеные пирожные с яблоком
Ингредиенты
Корзинки из слоеного теста с грушей
Ингредиенты
Для заливки
Торт «Полено»
Ингредиенты
Способ приготовления