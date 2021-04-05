Что есть в 30, 40, 50 и 60 лет, чтобы оставаться здоровой? Полезная шпаргалка

Мы едим, чтобы жить – и чем правильнее и здоровее мы питаемся, тем более длинной и активной будет наша жизнь. В каждом возрасте у организма появляются свои особенности, и потому важно каждое десятилетие немного корректировать рацион и пищевые привычки, чтобы в любом возрасте оставаться бодрым, активным и здоровым, пишет «Домашний очаг».

Чем старше мы становимся, тем сложнее нашему организму усваивать кальций из пищи. Пик усвоения этого полезного элемента приходится на подростковый возраст, но и после 20 лет стоит есть как можно больше продуктов, богатых этим элементом. Все это в будущем поможет укрепить костную массу и снизить риск развития остеопороза.

20 и 30 лет: ешьте продукты, богатые фолатом и железом