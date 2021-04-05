Вт, 6.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Восемь вопросов, которые стоит задать мужчине перед тем, как вы впервые окажетесь в постели

Секс. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Говорят, любовь — это когда вы понимаете друг друга без слов. Но такие идеальные союзы встречаются только в кино. В реальности же гармоничные и счастливые отношения строятся на грамотной коммуникации между партнерами, пишет «Лиза».

Каждой паре просто необходимо обсуждать свои желания, ожидания, личные границы. С помощью откровенного диалога вы сможете не только лучше понять друг друга, но и укрепить доверие. И уж точно не стоит молчать, если вы решились выйти на новый уровень взаимодействия — перейти от платонической связи к физической. Специально для тебя я составила список вопросов, которые стоит задать мужчине перед вашим первым сексом. 

Что для тебя секс?

Этот вопрос поможет тебе понять, как партнер относится к физической близости. Считает ли он, что секс — это логическое продолжение любви или относится к нему легко и не настроен на долгосрочный роман. Главное, чтобы ваши ожидания от секса совпали, иначе о счастливом финале можно и не мечтать. 
 
Когда ты в последний раз проходил обследование на инфекции, передающиеся половым путем?

Звучит совсем не сексуально, но задать этот вопрос все же придется. Так ты проявляешь заботу о своем сексуальном здоровье. Конечно, мужчина может ответить, что он полностью здоров и у него ничего не болит/не зудит, но мы-то знаем, как коварны бывают некоторые инфекции. Они могут вообще не проявлять себя, но при этом наносить вред всему организму. Так что о компромиссах речи и быть не может.

Если ты хочешь построить гармоничные отношения с новым партнером, то можешь вместе с ним провести скрининг интимного здоровья. Так ты и он будете чувствовать себя более уверенно и защищено.

Когда в последний раз у тебя был незащищенный секс?

Этот вопрос логически вытекает из предыдущего. Не все вирусы и инфекции можно диагностировать с первого раза. Поэтому анализы на некоторые из них нужно пересдать спустя 1, 3 и 6 месяцев после незащищенного полового акта.  

Ты не возражаешь, если мы будем использовать презерватив?

Вопрос с подвохом, ведь если партнер возражает, то вряд ли стоит соглашаться на такую авантюру. Манипуляции вроде «ты что, мне не доверяешь?» также должны насторожить. Ведь даже после тщательного скрининга интимного здоровья не стоит забывать про риск незапланированной беременности. Презервативы в этом плане считают лучше защитой и единственным контрацептивом, который гарантирует безопасный секс практически на 100%. 

Какие ласки тебе нравятся? 

Задавая этот вопрос, ты убиваешь двух зайцев: во-первых, лучше узнаешь сексуальные предпочтения своего партнера, во-вторых, усиливаешь возбуждение — свое и его. Если смущаешься задавать такой откровенный вопрос, устрой совместный просмотр эротического фильма и наблюдай, на какие секс-сцены он реагирует сильнее всего, какие моменты вызывают у него повышенное возбуждение.

Ты также можешь попросить партнера показать, какие сексуальные ласки ему нравятся. Для этого идеально подойдет техника «рука на руке», когда мужчина ласкает свое тело твоей ладонью, демонстрируя таким образом свои чувствительные зоны и стимуляцию, которая его заводит. 

Какая часть твоего тела самая чувствительная?

Знание эрогенных зон партнера открывает огромный простор для творчества. Так ты быстрее подберешь ключик к его телу и сделаешь вашу сексуальную коммуникацию максимально продуктивной.

Что бы ты хотел попробовать в сексе?

Фантазий не стоит стыдиться, лучше реализуйте их вместе. Для этого не нужно играть в экстрасенсов — достаточно просто поговорить. Кстати: совсем не обязательно реализовывать их с первого же раза, ведь на вопрос всегда можно посмотреть более глобально.

А что бы ты точно не хотел пробовать?

Этот вопрос позволит выстроить личные границы в сексе. У каждого человека есть секс-практики, которые он ни за что и никогда не хотел бы внедрять в свою половую жизнь. Предупредив друг друга о таких запретах, вы усиливаете доверие между вами и шансы на то, что секс будет максимально комфортным для двоих. 

Безусловно, все вопросы примерные, так что ты можешь смело менять формулировки и добавлять то, что волнует тебя лично. И, конечно, все вопросы можно (и даже нужно) зеркалить, рассказывая о себе, своих сексуальныхредпочтениях и границах в интимной жизни своему партнеру. 


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back