Восемь вопросов, которые стоит задать мужчине перед тем, как вы впервые окажетесь в постели

Каждой паре просто необходимо о бсуждать свои желания, ожидания, личные границы . С помощью откровенного диалога вы сможете не только лучше понять друг друга, но и укрепить доверие. И уж точно не стоит молчать, если вы решились выйти на новый уровень взаимодействия — перейти от платонической связи к физической. Специально для тебя я составила список вопросов, которые стоит задать мужчине перед вашим первым сексом.

Что для тебя секс?

Этот вопрос поможет тебе понять, как партнер относится к физической близости . Считает ли он, что секс — это логическое продолжение любви или относится к нему легко и не настроен на долгосрочный роман. Главное, чтобы ваши ожидания от секса совпали, иначе о счастливом финале можно и не мечтать. Когда ты в последний раз проходил обследование на инфекции, передающиеся половым путем?

Звучит совсем не сексуально, но задать этот вопрос все же придется. Так ты проявляешь заботу о своем сексуальном здоровье . Конечно, мужчина может ответить, что он полностью здоров и у него ничего не болит/не зудит, но мы-то знаем, как коварны бывают некоторые инфекции. Они могут вообще не проявлять себя, но при этом наносить вред всему организму. Так что о компромиссах речи и быть не может.

Если ты хочешь построить гармоничные отношения с новым партнером, то можешь вместе с ним провести скрининг интимного здоровья. Так ты и он будете чувствовать себя более уверенно и защищено.

Когда в последний раз у тебя был незащищенный секс?

Этот вопрос логически вытекает из предыдущего . Не все вирусы и инфекции можно диагностировать с первого раза. Поэтому анализы на некоторые из них нужно пересдать спустя 1, 3 и 6 месяцев после незащищенного полового акта.

Ты не возражаешь, если мы будем использовать презерватив?

Вопрос с подвохом, ведь если партнер возражает, то вряд ли стоит соглашаться на такую авантюру. Манипуляции вроде «ты что, мне не доверяешь?» также должны насторожить. Ведь даже после тщательного скрининга интимного здоровья не стоит забывать про риск незапланированной беременности. Презервативы в этом плане считают лучше защитой и единственным контрацептивом, который гарантирует безопасный секс практически на 100%.

Какие ласки тебе нравятся?