Восемь вопросов, которые стоит задать мужчине перед тем, как вы впервые окажетесь в постели

Задавая этот вопрос, ты убиваешь двух зайцев: во-первых, лучше узнаешь сексуальные предпочтения своего партнера, во-вторых, усиливаешь возбуждение — свое и его. Если смущаешься задавать такой откровенный вопрос, устрой совместный просмотр эротического фильма и наблюдай, на какие секс-сцены он реагирует сильнее всего, какие моменты вызывают у него повышенное возбуждение.
Ты также можешь попросить партнера показать, какие сексуальные ласки ему нравятся. Для этого идеально подойдет техника «рука на руке», когда мужчина ласкает свое тело твоей ладонью, демонстрируя таким образом свои чувствительные зоны и стимуляцию, которая его заводит.
Какая часть твоего тела самая чувствительная?
Знание эрогенных зон партнера открывает огромный простор для творчества. Так ты быстрее подберешь ключик к его телу и сделаешь вашу сексуальную коммуникацию максимально продуктивной.
Что бы ты хотел попробовать в сексе?
Фантазий не стоит стыдиться, лучше реализуйте их вместе. Для этого не нужно играть в экстрасенсов — достаточно просто поговорить. Кстати: совсем не обязательно реализовывать их с первого же раза, ведь на вопрос всегда можно посмотреть более глобально.
А что бы ты точно не хотел пробовать?
Этот вопрос позволит выстроить личные границы в сексе. У каждого человека есть секс-практики, которые он ни за что и никогда не хотел бы внедрять в свою половую жизнь. Предупредив друг друга о таких запретах, вы усиливаете доверие между вами и шансы на то, что секс будет максимально комфортным для двоих.
Безусловно, все вопросы примерные, так что ты можешь смело менять формулировки и добавлять то, что волнует тебя лично. И, конечно, все вопросы можно (и даже нужно) зеркалить, рассказывая о себе, своих сексуальныхредпочтениях и границах в интимной жизни своему партнеру.