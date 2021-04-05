Как разводятся знаки Зодиака

А может, все зависит от знака Зодиака, под которым вы родились, пишет woman.ru.

Овен (21.03 — 20.04)

Любители шумных компаний и веселых застолий, Овны, тем не менее, не забывают и о своих семейных обязанностях. В доме у человека, рожденного под этим знаком, всегда чисто, уютно и комфортно. Страсти Овны умеют контролировать так же, как и семейный быт. И если тайну их сексуальных упражнений вне брачного ложа удастся сохранить неразгаданной, живут в счастливом браке до самой старости.

Идеальные партнеры.

После 20 лет — огненные Львы и неугомонные Стрельцы.

После 30 лет — практичные Девы и разумные Козероги.

После 40 лет — чувствительные Весы и интеллектуальные Близнецы.

Телец (21.04 — 21.05)

Однажды выбрав человека, с которым можно прожить долго и счастливо, Тельцы редко не выполняют обещания. Вместо изысканных комплиментов и поэтических речей, они дарят возлюбленным дорогие подарки, свою искренность и верность. Довести до развода их может лишь хроническая сексуальная неудовлетворенность. В таком случае они легко найдут замену — женщину (мужчину) всей жизни № 2.

Идеальные партнеры:

После 20 лет — надежные Тельцы, рассудительные Девы.

После 30 лет — умные Близнецы и энергичные Овны.

После 40 лет — духовно богатые Скорпионы.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Под этим знаком рождается наибольшее количество двоеженцев и двоемужниц. Однако дело вовсе не в отсутствии правильных моральных установок. Просто Близнецы настолько импульсивны, что, разлюбив очередного партнера (что случается довольно часто), не хотят вникать в тонкости бракоразводного процесса и тем более дожидаться его окончания. Им проще исчезнуть. И вновь стать свободными.

Идеальные партнеры:

После 20 лет — либеральные Весы и непостоянные Водолеи.

После 30 лет — спокойные Тельцы и оригинальные Овны.

После 40 лет — стремящиеся к самосовершенствованию Стрельцы.

Рак (22.06 — 23.07)

Типичный пример Рака — провинившаяся жена, которая, пока муж был в командировке, успела развлечься с симпатичным соседом из квартиры напротив. Затем убрала комнаты, наготовила всяких вкусностей и встречает супруга на пороге объятиями и поцелуями. Развод? Ни за что! Хотя рожденные под этим знаком и находят тайное удовлетворение в походах налево, домашний уют, дети и вторая половина для них — это все.

Идеальные партнеры:

После 20 лет — страстные Скорпионы и эмоциональные Рыбы.

После 30 лет — энергичные Близнецы и меркантильные Девы.

После 40 лет — педантичные Козероги.

Лев (24.07 — 23.08)

Несмотря на то что Львы легко поддаются порывам страсти и к сексу относятся, как к любимой игрушке, плотским утехам они предпочитают нежную длительную связь. И даже если их отношения с супругом (супругой) окончательно испортятся, а на стороне их будет ожидать новый партнер, к мысли о разводе они будут идти долго и мучительно. И не факт, что придут…

Идеальные партнеры:

После 20 лет — независимые Овны и бескорыстные Стрельцы.

После 30 лет — приветливые Козероги и обходительные Близнецы.