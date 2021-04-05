Развод по знаку Зодиака
Развод — дело тонкое. С кем-то он случается однажды, кому-то снится исключительно в кошмарах, а кто-то превращает его в образ жизни. Возможно, ответ скрыт в сухой канцелярской формулировке «не сошлись характерами».
Развод — дело тонкое. С кем-то он случается однажды, кому-то снится исключительно в кошмарах, а кто-то превращает его в образ жизни. Возможно, ответ скрыт в сухой канцелярской формулировке «не сошлись характерами».
А может, все зависит от знака Зодиака, под которым вы родились, пишет woman.ru.
Овен (21.03 — 20.04)
Любители шумных компаний и веселых застолий, Овны, тем не менее, не забывают и о своих семейных обязанностях. В доме у человека, рожденного под этим знаком, всегда чисто, уютно и комфортно. Страсти Овны умеют контролировать так же, как и семейный быт. И если тайну их сексуальных упражнений вне брачного ложа удастся сохранить неразгаданной, живут в счастливом браке до самой старости.
Идеальные партнеры.
После 30 лет — практичные Девы и разумные Козероги.
После 40 лет — чувствительные Весы и интеллектуальные Близнецы.
Телец (21.04 — 21.05)
Однажды выбрав человека, с которым можно прожить долго и счастливо, Тельцы редко не выполняют обещания. Вместо изысканных комплиментов и поэтических речей, они дарят возлюбленным дорогие подарки, свою искренность и верность. Довести до развода их может лишь хроническая сексуальная неудовлетворенность. В таком случае они легко найдут замену — женщину (мужчину) всей жизни № 2.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — надежные Тельцы, рассудительные Девы.
После 30 лет — умные Близнецы и энергичные Овны.
После 40 лет — духовно богатые Скорпионы.
Близнецы (22.05 — 21.06)
Под этим знаком рождается наибольшее количество двоеженцев и двоемужниц. Однако дело вовсе не в отсутствии правильных моральных установок. Просто Близнецы настолько импульсивны, что, разлюбив очередного партнера (что случается довольно часто), не хотят вникать в тонкости бракоразводного процесса и тем более дожидаться его окончания. Им проще исчезнуть. И вновь стать свободными.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — либеральные Весы и непостоянные Водолеи.
После 30 лет — спокойные Тельцы и оригинальные Овны.
После 40 лет — стремящиеся к самосовершенствованию Стрельцы.
Рак (22.06 — 23.07)
Типичный пример Рака — провинившаяся жена, которая, пока муж был в командировке, успела развлечься с симпатичным соседом из квартиры напротив. Затем убрала комнаты, наготовила всяких вкусностей и встречает супруга на пороге объятиями и поцелуями. Развод? Ни за что! Хотя рожденные под этим знаком и находят тайное удовлетворение в походах налево, домашний уют, дети и вторая половина для них — это все.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — страстные Скорпионы и эмоциональные Рыбы.
После 30 лет — энергичные Близнецы и меркантильные Девы.
После 40 лет — педантичные Козероги.
Лев (24.07 — 23.08)
Несмотря на то что Львы легко поддаются порывам страсти и к сексу относятся, как к любимой игрушке, плотским утехам они предпочитают нежную длительную связь. И даже если их отношения с супругом (супругой) окончательно испортятся, а на стороне их будет ожидать новый партнер, к мысли о разводе они будут идти долго и мучительно. И не факт, что придут…
Идеальные партнеры:
После 20 лет — независимые Овны и бескорыстные Стрельцы.
После 30 лет — приветливые Козероги и обходительные Близнецы.
После 40 лет — стремящиеся угодить Весы и царственные Скорпионы.
Дева (24.08 — 23.09)
Как это ни печально, но большинство представителей этого знака остаются одинокими. Те же, кому удалось опутать себя узами Гименея, становятся преданными, любящими супругами. Их брак строится не на страстях и эмоциях, а на разумном подходе к совместной жизни, воспитанию детей, интеллектуальном союзе. К тому же, прежде чем стать второй половинкой Девы, вам предстоит пройти тщательную проверку. Словом, Девы не разводятся. Разводятся с Девами.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — мягкие Тельцы и Козероги.
После 30 лет — страстные Скорпионы и жизнелюбивые Львы.
После 40 лет — добродетельные Стрельцы.
Весы (24.09 — 23.10)
Одна из жизненных целей Весов — поиск идеального супруга. И если таковой находится (редко, но бывает), они склонны приспосабливаться к его требованиям и выполнять все его желания. Естественно, на фоне такой идиллии сама мысль о разводе нелепа. И даже расставшись, они стремятся сохранить с бывшим супругом теплые дружеские отношения.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — изменчивые Близнецы и воздушные Водолеи.
После 30 лет — честолюбивые Скорпионы и беспокойные Овны.
После 40 лет — романтичные Стрельцы и стремящиеся к идеалу Рыбы.
Скорпион (24.10 — 22.11)
Есть два типа Скорпионов. Одни заключают браки по расчету, и поэтому к разводу не стремятся. Другие — по любви, и грозят разрывом при каждом удобном и неудобном случае. При этом и первые, и вторые легко вступают во внебрачные связи и искренне удивляются, если слухи об этом доходят до супругов и те в свою очередь подают на развод.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — эмоциональные Раки и Рыбы, реже «приземленные» Девы и Козероги.
После 30 лет — терпеливые Тельцы и уравновешенные Весы.
После 40 лет — обаятельные Водолеи.
Стрелец (23.11 — 21.12)
Уж если кто и не создан для семейного очага, так это Стрельцы. После долгих и, увы, бесплодных поисков идеального спутника жизни, они соглашаются на брак с человеком, который может не только создать домашний очаг, но и обсудить постулаты философии Канта. Правда, от сексуальных интрижек Стрельцов это убережет ненадолго. Так что сохранить брак поможет только мудрое спокойствие. И ни о каком разводе вы не услышите.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — независимые Львы, Овны, Тельцы или Рыбы.
После 30 лет — образованные Девы и очаровательные Близнецы.
После 40 лет — спокойные Весы.
Козерог (22.12 — 20.01)
Сдержанные, вечно хандрящие и сексуально холодные, Козероги-женщины, тем не менее, становятся прекрасными домохозяйками и отличными матерями, а рожденные под этим знаком мужчины лучше других обеспечивают семью. Заключив с ним брак до 30 лет, вы получите верного любящего супруга или супругу «пока смерть не разлучит вас». Единственным поводом для развода может стать чрезмерная скупость Козерога.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — сдержанные Тельцы и пассивные Девы.
После 30 лет — гуманные Водолеи и хитрые Скорпионы
После 40 лет — духовно богатыми Рыбами.
Водолей (21.01 — 19.02)
Рожденные под этим знаком — настоящие бунтари. Они стремятся сбросить с себя оковы общественной морали: долго не могут найти подходящего спутника жизни, а решившись на брак, вскоре бурно и быстро разводятся. Причем разрыв отношений превращается для них в повод похвастаться своим богатым сексуальным опытом и насладиться недоумением окружающих.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — гармоничные Весы и изменчивые Близнецы.
После 30 лет — трудолюбивые Девы и амбициозные Овны.
После 40 лет — светские Львы.
Рыбы (20.02 — 20.03)
Для Рыб развод — худшее, что может с ними приключиться. В желании раствориться в партнере они переходят границы, за которыми преданность превращается в рабство, а любовь перерастает в болезненную ревность и подозрительность. Поэтому, когда обнаруживается несовместимость с партнером, они думают не о разрыве, а о более качественной работе над собой.
Идеальные партнеры:
После 20 лет — непрактичные Раки и властные Скорпионы.
После 30 лет — грациозные Весы и общительные Водолеи.
После 40 лет — умиротворенные Девы.