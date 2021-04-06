Правило экватора: продукты, которые нельзя есть после 15:00

Peopletalk.ru рассказывает об основных принципах «правила экватора» и о продуктах, которыми не стоит злоупотреблять после 15:00.

«Правило экватора» основано на биоритмах человека. Диетологи выяснили, что после 15:00 обмен веществ в организме резко замедляется. Соответственно, углеводы усваиваются хуже, не расходуются вместе с энергией, а откладываются в виде жира. Это не значит, что после 15:00 вообще нельзя есть. Наоборот, белковая и здоровая пища, богатая клетчаткой и витаминами (например, мясо индейки, чечевица и тофу) только приветствуется.

Однако диетологи выделяют ряд продуктов, которые лучше есть до обеда. «Правило экватора» распространяется на простые и сложные углеводы. Диетологи рекомендуют полностью исключить после 15:00 следующие продукты: хлебобулочные изделия, торты, десерты, выпечка, не горький шоколад. Макароны, в том числе из твердых сортов пшеницы — после 15:00 они также плохо усваиваются организмом. Рис и каши тоже желательно есть в первой половине дня.

Сухофрукты также попадают в список запрещенных после 15:00 по «правилу экватора». В них содержится большое количество природного сахара.

Кроме углеводов диетологи советуют перенести красное мясо и овощи, которые содержат крахмал, картофель и свеклу, во временной промежуток с 12:00 до 15:00. Крахмал хуже всего усваивается вечером и вызывает избыток инсулина, который может навредить организму.



