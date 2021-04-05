Любимые весенние супы: ТОП-3 рецептов

Зеленый борщ со щавелем и говядиной
- 500 г говядины на кости,
- 2 яйца,
- 4 картофелины,
- 1 луковица,
- 1 белый корень,
- 1 пучок щавеля,
- 1 пучок зеленого лука,
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка, шпинат),
- 2 лавровых листа,
- 3 горошины душистого перца,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу,
- сахар по вкусу,
- 2 л воды.
Мясо залей водой, доведи до кипения и сними пену. Добавь белый корень, измельченную луковицу, лавровый лист, душистый перец, соль и вари на слабом огне 1,5-2 часа.
Картофель порежь кубиками. Со щавеля удали черешки, всю зелень тщательно помой и измельчи.
Мясо достань, порежь небольшими кусочками. Бульон процеди, положи в него мясо и верни на огонь.
Добавь в бульон картофель и вари 15-20 минут. Затем добавь щавель, зеленый лук, шпинат и вари 4-5 минут.
В конце добавь петрушку, укроп, перец, сахар, соль по вкусу.
Готовь борщ из щавеля еще 1-2 минуты. Затем выключи огонь и оставь на пару минут настояться.
Готовый щавелевый борщ разлей по тарелкам и добавь порезанное вареное яйцо. Подавай со сметаной.
Зеленый крем суп со шпинатом и сливками
- картофель – 4 шт.
- морковь – 2 шт.
- шпинат – 200 г
- сливки – 150 мл
- соль, перец, специи – по вкусу
Картофель порежь кубиками.
В кипящую воду забрось картофель и морковь, добавь соль, перец, специи и вари 20-25 минут.
Добавь шпинат и вари еще 2 минуты.
Влей сливки и вари еще 3 минуты.
Взбей суп до консистенции пюре и подавай.
Зеленый суп из крапивы
- 1 куриный окорочок,
- 2 перепелиных яйца,
- 3 картофелины,
- 1 морковь,
- 1 пучок молодой крапивы,
- 1 пучок зеленого лука,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу,
- 2 л воды.
Окорочок залей холодной водой, доведи до кипения, посоли и вари на среднем огне 30 минут.
Картошку порежь небольшими кусочками. Морковь порежь кружочками. Измельчи зеленый лук.
Крапиву помой, обдай кипятком на 2-3 минуты, слей воду и некрупно порежь.
Добавь в бульон морковь и картофель и вари 10 минут.
Затем забрось в суп крапиву и лук, посоли, поперчи по вкусу и вари еще 2-3 минуты.
В готовый суп из крапивы добавь порезанное вареное яйцо и подавай горячим.