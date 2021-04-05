Любимые весенние супы: ТОП-3 рецептов

Зеленый борщ со щавелем и говядиной

Ингредиенты:

500 г говядины на кости,

2 яйца,

4 картофелины,

1 луковица,

1 белый корень,

1 пучок щавеля,

1 пучок зеленого лука,

1 пучок зелени (укроп, петрушка, шпинат),

2 лавровых листа,

3 горошины душистого перца,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу,

сахар по вкусу,

2 л воды.

Приготовление:

Мясо залей водой, доведи до кипения и сними пену. Добавь белый корень, измельченную луковицу, лавровый лист, душистый перец, соль и вари на слабом огне 1,5-2 часа.

Картофель порежь кубиками. Со щавеля удали черешки, всю зелень тщательно помой и измельчи.

Мясо достань, порежь небольшими кусочками. Бульон процеди, положи в него мясо и верни на огонь.

Добавь в бульон картофель и вари 15-20 минут. Затем добавь щавель, зеленый лук, шпинат и вари 4-5 минут.

В конце добавь петрушку, укроп, перец, сахар, соль по вкусу.

Готовь борщ из щавеля еще 1-2 минуты. Затем выключи огонь и оставь на пару минут настояться.

Готовый щавелевый борщ разлей по тарелкам и добавь порезанное вареное яйцо. Подавай со сметаной.

Зеленый крем суп со шпинатом и сливками

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

морковь – 2 шт.

шпинат – 200 г

сливки – 150 мл

соль, перец, специи – по вкусу

Приготовление:

Картофель порежь кубиками.

Морковь потри на терке.

Измельчи шпинат.

В кипящую воду забрось картофель и морковь, добавь соль, перец, специи и вари 20-25 минут.

Добавь шпинат и вари еще 2 минуты.

Влей сливки и вари еще 3 минуты.

Взбей суп до консистенции пюре и подавай.

Зеленый суп из крапивы

Ингредиенты:

1 куриный окорочок,

2 перепелиных яйца,

3 картофелины,

1 морковь,

1 пучок молодой крапивы,

1 пучок зеленого лука,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу,

2 л воды.

Приготовление:

Окорочок залей холодной водой, доведи до кипения, посоли и вари на среднем огне 30 минут.

Картошку порежь небольшими кусочками. Морковь порежь кружочками. Измельчи зеленый лук.

Крапиву помой, обдай кипятком на 2-3 минуты, слей воду и некрупно порежь.

Добавь в бульон морковь и картофель и вари 10 минут.

Затем забрось в суп крапиву и лук, посоли, поперчи по вкусу и вари еще 2-3 минуты.

В готовый суп из крапивы добавь порезанное вареное яйцо и подавай горячим.