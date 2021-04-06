Диетолог рассказала, как распознать дефицит витаминов в организме

Неправильное питание, проблемы с экологией, нервы и недосып — все это привычные будни многих жителей современного мира. В такой ситуации очень важно слышать и слушать свой организм, ведь он сам «кричит» о проблемах и потребностях. Так диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает людям, и какие сигналы они получают при этом от своего тела.

Витамин D

«Самый главный витамин, о котором сейчас очень много говорят, это витамин D. Это не просто витамин. Он относится к разряду стероидных гормонов. А витамин — это его историческое название. Было открыто очень большое количество функций витамина D, а не только регуляция фосфоро-кальциевого обмена, как считалось раньше, когда он использовался для профилактики рахита», — пояснила специалист.

По словам Инны Кононенко, сейчас витамин D используют как иммуномодулятор и как вещество, которое помогает нам защищать организм от онкологических заболеваний.

Как понять, что у вас дефицит витамина D?

«Есть очень простой тест, который называется „Поза журавля“. Человеку необходимо встать на одну ногу, раздвинуть руки, закрыть глаза», — сказала диетолог.

В такой позе, по словам медика, нужно простоять не менее 30 секунд. Если человек справится с этой задачей, то дефицита витамина D у него нет.

«Если вы не смогли выдержать эти 30 секунд, значит есть большая вероятность дефицита витамина D. Это связано с тем, что витамин D регулирует еще координацию нашего движения и мышечный тонус. Именно поэтому многие люди, имеющие дефицит витамина D, могут быть склонны к падениям», — объяснила нутрициолог.

Витамин С

«Сейчас, в период простудных заболеваний, в период пандемии, очень многие говорят о витамине С, как об иммуномодуляторе», — сказала Инна Кононенко.

Как понять, что у вас дефицит витамина С?

Основным симптомом, который говорит о недостатке витамина С в организме, является кровоточивость десен.

«Если вы увидели, что ваши десна кровоточат во время чистки зубов, то это и есть большая вероятность недостатка витамина С. Кроме этого, синяки в местах минимального удара. Вы вроде бы нигде не ударялись, но при этом у вас на теле много синяков, а значит слабые сосудистые стенки. Это может указывать на дефицит витамина С», — сообщила врач.

Витамин А

«Он способствует размножению клеток иммунной системы. Также витамин А используют при восстановлении кожных покровов или слизистой при их повреждении», — сказала Инна Кононенко.

Как понять, что у вас дефицит витамина А?

Дефицитом витамина А является наличие большого количества фурункулов на теле. Также недостаток этого витамина может проявляться дисфункцией желчного пузыря или большим скоплением камней в нем.

«Понятно, что витамин А — это не первопричина образования камней в желчном пузыре или образования густой желчи, тем не менее, это одна из причин. И уж если у вас есть дискинезия желчевыводящих путей, густая желчь или хлопья в желчном пузыре, то нужно задуматься о дефиците витамина А, и необходим его прием», — отметила нутрициолог.

Также, по мнению эксперта, дефицит витамина А может способствовать слущиванию клеток почек, и за счет этого у нас может нарушаться почечная фильтрация.

«Ну и, конечно, витамин А очень нужен для зрения. И если вы заметили, что стали хуже видеть, особенно в темноте, это указывает на то, что есть дефицит витамина А», — подытожила медик.



