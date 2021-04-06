Как сохранить свежесть салата на месяц: ресторанный лайфхак из TikTok

Как сохранить свежесть салата

Поместить несколько листьев в стеклянную банку и залить водой доверху.

Закрыть банку крышкой или бумажным полотенцем и поставить в холодильник.

Воду стоит менять раз в 1–3 дня. Если вы хотите делать это реже, стоит закрыть банку не металлической крышкой, а бумажным полотенцем, которое будет абсорбировать лишнюю влагу.

Судя по видео, салат даже спустя месяц будет выглядеть свежо и хрустеть. Нужно будет лишь слить воду перед употреблением.

Первый ролик она загрузила 10 января, а 20 февраля опубликовала вторую часть видео, в которой проверяла салат на свежесть.

Бацци рассказала, что на создание ролика ее вдохновил муж, который узнал про такой лайфхак много лет назад, когда работал в ресторане. «Мой муж научил меня погружать морковь или сельдерей в контейнер с водой и ставить в холодильник, чтобы продлить их свежесть, — рассказала она в ролике. — Я сама делаю так уже давно, но недавно решила попробовать с салатом, и это тоже отлично сработало».

Лайфхак стал вирусным во время снежного шторма в Техасе, тогда в штате были перебои с поставкой продуктов, поэтому такой совет очень кстати помог сохранить свежесть продуктов. «Это так мило, что люди из Техаса стали делиться и снимать дуэты с моим видео во время природной катастрофы, — рассказала она BuzzFeed. — Благодаря этому я поняла, какое большое влияние оказывают советы, рецепты и идеи. Кроме того, я надеюсь, что люди начнут активно использовать этот лайфхак, чтобы меньше продуктов отправлялось на помойку».



