Как спасти ногти после снятия шеллака?

Шеллак, гель-лаки и другие стойкие покрытия, которые сушат с помощью ультрафиолетовой лампы, произвели фурор: наконец-то стойкий маникюр на 2-3 недели! Но после снятия покрытия многие девушки отмечали, что ногти выглядят ужасно: слоятся, ломаются, истончаются. «Домашний Очаг» разобрался, почему так происходит, и как вернуть ногтям здоровье.

Гель, который наносят на ногти — это сложное химическое соединение на основе гидрализованного коллагена, который «вплавляется» в верхний слой ногтевой пластины при помощи ультрафиолетового света. При удалении покрытия оно снимается вместе с тем самым верхним слоем ногтевой пластины. Поэтому при изобретении нового метода маникюра среди специалистов возникли бурные дискуссии о том, насколько методика безопасна. На самом деле споры не утихают до сих пор, поэтому первый совет, который единогласно озвучивают ведущие специалисты по маникюру — стойкие покрытия нельзя наносить постоянно. Рекомендованный режим — 2 маникюра со стойким покрытием — 3 месяца перерыв (без покрытия или с обычным лаком).

Но есть еще некоторые вещи, которые важно знать, прежде чем решиться.