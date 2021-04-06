Как спасти ногти после снятия шеллака?
Сняли гель-лак или шеллак и ужаснулись состоянию ногтей? Не переживайте, дело поправимое!
Сняли гель-лак или шеллак и ужаснулись состоянию ногтей? Не переживайте, дело поправимое!
Шеллак, гель-лаки и другие стойкие покрытия, которые сушат с помощью ультрафиолетовой лампы, произвели фурор: наконец-то стойкий маникюр на 2-3 недели! Но после снятия покрытия многие девушки отмечали, что ногти выглядят ужасно: слоятся, ломаются, истончаются. «Домашний Очаг» разобрался, почему так происходит, и как вернуть ногтям здоровье.
Гель, который наносят на ногти — это сложное химическое соединение на основе гидрализованного коллагена, который «вплавляется» в верхний слой ногтевой пластины при помощи ультрафиолетового света. При удалении покрытия оно снимается вместе с тем самым верхним слоем ногтевой пластины. Поэтому при изобретении нового метода маникюра среди специалистов возникли бурные дискуссии о том, насколько методика безопасна. На самом деле споры не утихают до сих пор, поэтому первый совет, который единогласно озвучивают ведущие специалисты по маникюру — стойкие покрытия нельзя наносить постоянно. Рекомендованный режим — 2 маникюра со стойким покрытием — 3 месяца перерыв (без покрытия или с обычным лаком).
Но есть еще некоторые вещи, которые важно знать, прежде чем решиться.
3. При удалении покрытия используется агрессивный раствор, которые наносится на ногти под фольгу или специальный непроницаемый материал минимум на 20 минут. Это тоже разрушает ноготь.
Если вы все же считаете, что стойкий маникюр стоит того, позаботься о том, чтобы правильно восстанавливать ногти после снятия покрытия.
1. Питание
Удивительно, но это самый важный этап, а вовсе не лечебные лаки или маски. Еще до снятия стойкого лака ешь больше жирной рыбы, яиц и сыра. Кальций, который они содержат — строительный материал для ногтя, а чем толще ногтевая пластина, тем меньше заметен нанесенный стойкими покрытиями ущерб.
2. Микроэлементы
Биодобавки или витаминные комплексы с повышенным содержание железа и цинка — отличная помощь ногтям, эти элементы делают их эластичными, упругими, гладкими и возвращают здоровый розовый тон.
3. Витамины
Витамин С славится своим отбеливающим эффектом, так что пара цитрусовых в день положительно скажется на состоянии ногтей. Нет, не внутрь, а в виде маски: мякоть лимона, апельсина или грейпфрута разотри в кашицу, нанеси на ногти и надень перчатки на полчаса.
Что делать, когда покрытие снято?
1. Постригите ногти коротко.
Чем короче пластина — тем меньше она слоится и ломается.
Обычная полировочная пилочка снимет остатки поврежденного слоя и откроет доступ воздуха к неповрежденным слоям пластины. Дай ногтю возможность дышать!
3. Купите перчатки
И в ближайшие 2-3 недели всю работу по дому, связанную с водой, выполняйте в перчатках. Дай ногтям отдых от химикатов!
4. Обработайте кутикулу
Утром и вечером массируйте кутикулу (и ноготь заодно) с маслом жожоба, абрикосовым или оливковым. Масло для ногтей и кутикулы восстановит структуру ногтя и уменьшит его ломкость.
5. Используйте укрепляющие лечебные лаки
Особенно хороши составы с протеиновыми комплексами.
6. Сделайте маску из желатина
Растворите столовую ложку желатина в стакане горячей воды и опустите туда ногти, как только температура раствора станет комфортной. Подержите 20 минут, промокните салфеткой.
7. Попробуйте йодовую ванну
Не бойтесь: если делать ее вечером, к утру йод испарится, и цвет ногтей не пострадает. Итак, растворите в 200 мл воды 2 столовые ложки обычной соли и половину столовой ложки йода. Опустите в воду руки на 15 минут, затем сполосни проточной водой, нанесите крем и ложись спать. Эта ванна стимулирует рост ногтя и улучшает его структуру.
8. Приготовьте парафиновое обертывание
Растопите парафиновую свечу, дай парафину остыть до комфортной температуры, окуни ногти в вязкую массу и дай ей полностью остыть на руках.