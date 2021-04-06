«Тест большого пальца» и другие ошибки, которые совершают родители при покупке детской обуви

А все потому, что большинство родителей допускают одни и те же ошибки, среди которых одной из наиболее распространенных является «тест большого пальца». Этот метод выбора детской обуви неточен, поскольку большинство детей рефлекторно оттягивают пальцы ног назад. В результате обувь оказывается тесной и неудобной.

Почему определиться с размером очень сложно?

Недавно ученые провели исследование, которое показало, что 67% детей сжимают свои пальцы во время примерки обуви. Из-за этого родителям кажется, что пара имеет достаточно свободного места. Но в результате она оказывается меньше приблизительно на два размера, чем нужно. Правильную обувь носит только 33% детей, и лишь 10% родителей покупают своим чадам пару на вырост.

В исследовании приняло участие 2800 американцев. Из них 52% выбирает обувь для детей интуитивно, не снимая мерок с детской ножки. Из-за этого медицинская статистика неутешительна. У 30% детей наблюдается повреждение стопы, что сказывается на их дальнейшей жизни.

Как правильно выбирать обувь?

На самом деле это не так сложно, как думает большинство взрослых. Подобрать идеальную обувь для ребенка помогут следующие советы: измерьте обе стопы, но обувь выбирайте по той, которая больше; у разных брендов размер отличается, поэтому не стоит ориентироваться на предыдущую пару; покупайте обувь приблизительно на размер больше, чтобы стопа принимала правильное положение во время ходьбы; каждые два месяца проверяйте обувь, чтобы убедиться, что она еще не стала маленькой.

Эти советы даны квалифицированными специалистами, поэтому к ним обязательно нужно прислушиваться.

От чего стоит воздерживаться во время примерки?

Некоторые родители при покупке детской обуви просто прикладывают ее подошву к стопе ребенка. Это неправильный подход, поскольку ее длина больше внутренней стороны. Еще одна ошибка — это «метод большого пальца». Как уже упоминалось выше, дети неосознанно поджимают пальцы ног. Поэтому невозможно определить по большому пальцу, удобна ли обувь для малыша или нет.

Это же касается и теста на пятку. Дети часто толкают ногу вперед, в результате чего создается ложное ощущение, что обувь подходящая. Вместо этого лучше ориентироваться на стельку, пишет fb.ru.



