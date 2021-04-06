Ирина Шейк рассказала о главных секретах красоты: стоит прислушаться

У Ирины идеальное лицо и тело. Модель поделилась своими принципами, которым она следует, чтобы выглядеть превосходно.

Каждое утро она не забывает выпивать стакан воды с лимонным соком и протирать лицо кубиком льда. «Еще я люблю ходить в спортзал по утрам – это даёт мне заряд энергии», – признается модель.

В течении дня Ирина пьет много воды, это очень полезно для кожи. Какой бы уставшей не была вечером, всегда очищает кожу, затем всегда наносит коллагеновую маску, потом увлажняющий крем и бальзам для губ.

«У меня есть собственные бьюти-секреты, которые я узнала от визажистов, с которыми работала. Например, я часто использую лак для волос и зубную щетку вместо геля для бровей. Или наношу крем для глаз на губы как бальзам», – рассказала Ирина.



