Как вырастить из ребенка абьюзера: ТОП непростительных ошибок в воспитании детей

У меня в практике была история, когда ребенку просто не давали еду, если он плохо себя вел. То есть закрывали кухню на ключ, и ребенок не мог добыть себе еду даже тогда, когда родители уже ложились спать. Конечно, после такой формы насилия очень сложно восстановить доверие, и очень сложно ребенку жить в этом мире,