Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги после того, как стала матерью

После выступления одной из участниц вокального проекта, Перри начала хвалить девушку и откровенно рассказала о своей материнской жизни.
Как у молодой мамы у меня мало времени, поэтому я перестала брить ноги, но когда вы пели, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма,
Напомним, что Кэти Перри родила от британского актера Орландо Блума. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Для Кэти Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.
Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Свадьбу звезды перенесли из-за пандемии.
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