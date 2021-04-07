Пять постных салатов, которые понравятся самым требовательным

Великий пост в этом году будет длиться до 1 мая. Многие в этот период придерживаются особого питания. И чтобы сделать свое меню разнообразным, интересным и вкусным, прилагать особых усилий не нужно. Можно приготовить оригинальные постные салаты, которые понравятся самым требовательным, пишет Сегодня.