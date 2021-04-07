Пять постных салатов, которые понравятся самым требовательным

Теплый салат с чечевицей и запеченным перцем
- Кабачок, болгарский перец, авокадо – по 1 шт.
- Чечевица – 200 г
- Вяленые помидоры – 8 шт.
- Лук – 1 шт. (маленькая)
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль, перец, масло от вяленых томатов – по вкусу
- Кабачок и перец порезать крупными кубиками, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до мягкости при 200 градусах.
- ️Чечевицу отварить в воде в пропорции 1:2 примерно 20 минут.
- Нарезать авокадо и лук, добавить кабачок, перец, чечевицу, вяленые томаты (можно порезать).
- Заправить соком лимона и небольшим количеством масла из банки с вялеными томатами, посолить, поперчить по вкусу.
Салат с баклажаном
- Баклажан, помидор, перец болгарский – по 1 шт.
- Кетчуп – 3 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Чеснока – 1 зуб.
- Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
- Растительное масло для жарки
- Баклажан нарезать полукольцами.
- Смешать тертый чеснок, кетчуп и соевый соус.
- Перемешать соус с баклажанами, дать постоять 15 минут.
- Обвалять баклажаны в крахмале и обжарить с двух сторон на растительном масле.
- Убрать на бумажное полотенце.
- Помидоры и перец порезать кубиками, смешать с баклажанами.
- Заправить оливковым маслом и соевым соусом по вкусу.
Винегрет с маринованными опятами
- Свекла – 6 шт.
- Картофель – 7 шт.
- Маринованные опята – 1 банка
- Лук – 1 шт.
- Масло оливковое – 8 ст. л.
- Уксус яблочный – 2 ст. л.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
- Свеклу, картофель отварить или запечь. Порезать кубиками.
- Лук нарезать мелко. Ошпарить кипятком. С грибов слить жидкость. Удалить специи.
- Смешать картофель, свеклу, грибы, лук. Добавить зелень. Посолить, поперчить.
- Смешать масло с уксусом. Заправить салат.
Постные фаршированные помидоры
- Томаты – 6 шт.
- Кукуруза консервированная – 100 г
- Горошек консервированный – 100 г
- Тофу – 100 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Постный майонез – 50 г
- Укроп – 1 пучок
- Базилик – 1 веточка
- У томатов отрезать верхнюю часть, с помощью ложки удалить середину.
- Огурец очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками. Измельчить укроп.
- Тофу нарезать мелкими кубиками, соединить с огурцом, кукурузой, горошком, укропом и соевым майонезом.
- Майонезу есть альтернативная замена: измельчённые орехи кешью с добавлением лимонного сока.
- Размешать, распределить по формам – помидорам, украсить базиликом.
Салат с грейпфрутом и авокадо
- Руккола – средний пучок
- Грейпфрут – 2 шт.
- Лук-шалот – 2 шт.
- Листья салата – 1 пучок
- Уксус (белый винный) – 2 ст. л.
- Сок лимонный – 1 ст. л.
- Соль, перец черный – по вкусу
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Авокадо – 2 шт.
- Кинза (листья, для украшения)
- Салат промыть и порвать на небольшие веточки. Мелко натереть цедру половины грейпфрута. Снять с грейпфрутов всю кожу и разделить на сегменты. Лук мелко порезать.
- Смешать цедру, лук, уксус, лимонный сок и щепотку соли. Оставить настояться 15 минут.
- Постепенно влить оливковое масло, постоянно взбивая заправку венчиком.
- Авокадо очистить, удалить косточку и порезать на кусочки средней толщины.
- Выложить ломтики авокадо на тарелки и сразу полить небольшим количеством заправки, чтобы они не потемнели. Посолить и поперчить.
- Выложить листья салата в отдельную миску, щедро полить их заправкой и аккуратно размешать. Добавить соли и перца при необходимости.
- Выложить салатные листья в тарелку поверх авокадо. Добавить дольки грейпфрута и украсить листьями кинзы. Подавать с оставшейся заправкой.
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