Ср, 7.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Пять постных салатов, которые понравятся самым требовательным

Салат. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Великий пост в этом году будет длиться до 1 мая. Многие в этот период придерживаются особого питания. И чтобы сделать свое меню разнообразным, интересным и вкусным, прилагать особых усилий не нужно. Можно приготовить оригинальные постные салаты, которые понравятся самым требовательным, пишет Сегодня.

Теплый салат с чечевицей и запеченным перцем

Ингредиенты

  • Кабачок, болгарский перец, авокадо – по 1 шт.
  • Чечевица – 200 г
  • Вяленые помидоры – 8 шт.
  • Лук – 1 шт. (маленькая)
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль, перец, масло от вяленых томатов – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок и перец порезать крупными кубиками, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до мягкости при 200 градусах.
  2. ️Чечевицу отварить в воде в пропорции 1:2 примерно 20 минут.
  3. Нарезать авокадо и лук, добавить кабачок, перец, чечевицу, вяленые томаты (можно порезать).
  4. Заправить соком лимона и небольшим количеством масла из банки с вялеными томатами, посолить, поперчить по вкусу.

Салат с баклажаном

Ингредиенты

  • Баклажан, помидор, перец болгарский – по 1 шт.
  • Кетчуп – 3 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Чеснока – 1 зуб.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать полукольцами.
  2. Смешать тертый чеснок, кетчуп и соевый соус.
  3. Перемешать соус с баклажанами, дать постоять 15 минут.
  4. Обвалять баклажаны в крахмале и обжарить с двух сторон на растительном масле.
  5. Убрать на бумажное полотенце.
  6. Помидоры и перец порезать кубиками, смешать с баклажанами.
  7. Заправить оливковым маслом и соевым соусом по вкусу.

Винегрет с маринованными опятами

Ингредиенты

  • Свекла – 6 шт.
  • Картофель – 7 шт.
  • Маринованные опята – 1 банка
  • Лук – 1 шт.
  • Масло оливковое – 8 ст. л.
  • Уксус яблочный – 2 ст. л.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Свеклу, картофель отварить или запечь. Порезать кубиками.
  2. Лук нарезать мелко. Ошпарить кипятком. С грибов слить жидкость. Удалить специи.
  3. Смешать картофель, свеклу, грибы, лук. Добавить зелень. Посолить, поперчить.
  4. Смешать масло с уксусом. Заправить салат.

Постные фаршированные помидоры

Ингредиенты

  • Томаты – 6 шт.
  • Кукуруза консервированная – 100 г
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Тофу – 100 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Постный майонез – 50 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Базилик – 1 веточка

Способ приготовления

  1. У томатов отрезать верхнюю часть, с помощью ложки удалить середину.
  2. Огурец очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками. Измельчить укроп.
  3. Тофу нарезать мелкими кубиками, соединить с огурцом, кукурузой, горошком, укропом и соевым майонезом.
  4. Майонезу есть альтернативная замена: измельчённые орехи кешью с добавлением лимонного сока.
  5. Размешать, распределить по формам – помидорам, украсить базиликом.

Салат с грейпфрутом и авокадо

Ингредиенты

  • Руккола – средний пучок
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Листья салата – 1 пучок
  • Уксус (белый винный) – 2 ст. л.
  • Сок лимонный – 1 ст. л.
  • Соль, перец черный – по вкусу
  • Масло оливковое – 3 ст. л.
  • Авокадо – 2 шт.
  • Кинза (листья, для украшения)

Способ приготовления

  1. Салат промыть и порвать на небольшие веточки. Мелко натереть цедру половины грейпфрута. Снять с грейпфрутов всю кожу и разделить на сегменты. Лук мелко порезать.
  2. Смешать цедру, лук, уксус, лимонный сок и щепотку соли. Оставить настояться 15 минут.
  3. Постепенно влить оливковое масло, постоянно взбивая заправку венчиком.
  4. Авокадо очистить, удалить косточку и порезать на кусочки средней толщины.
  5. Выложить ломтики авокадо на тарелки и сразу полить небольшим количеством заправки, чтобы они не потемнели. Посолить и поперчить.
  6. Выложить листья салата в отдельную миску, щедро полить их заправкой и аккуратно размешать. Добавить соли и перца при необходимости.
  7. Выложить салатные листья в тарелку поверх авокадо. Добавить дольки грейпфрута и украсить листьями кинзы. Подавать с оставшейся заправкой.

Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back