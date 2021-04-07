«Я стыжусь своего тела»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о комплексах

Звезду «Орла и решки» всегда удивляло, как много девушек страдает от неуверенности в себе. Многие гонятся за общепринятыми стандартами красоты, но, не вписываясь в них, начинают ненавидеть свое тело. Ведущая призналась, что очень часто слышит подобные жалобы от девчонок на 10 лет младше себя. Ранее телеведущая уже делилась с подписчиками информацией о своем теле, а точнее, о своей груди. Она рассказала, что похудела на 20 кг после родов и ее фигура пережила ощутимую трансформацию.

На фотографиях в Инстаграме подписчики действительно заметили, что грудь Регины выглядит маленькой, хотя раньше она была обладательницей бюста третьего размера. Впрочем, многие пользователи Сети отметили, что звезда прекрасно выглядит и без пышных форм.

Однако Регина была недовольна не только своей грудью. В новом посте она постаралась описать все свои комплексы: «И я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса».

В программе «Орел и решка» звезде часто приходилось появляться в пляжных нарядах и купальниках, тем самым выставляя свое тело напоказ. Но никто и не догадывался, что оголение на камеру доставляло Регине такой дискомфорт: «Особенно в программах „Орел и решка“ выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось».

Телеведущая поделилась мнением, что мир стал другим благодаря бодипозитиву. Именно это движение подтолкнуло ее на позитивные изменения своего собственного сознания. Регина отметила, что самое главное для нее — это работа над собой: «Но любовь к себе — для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее наоборот — это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, ежедневная активация клеток всего организма, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие!»

По словам Регины, если у вас здоровое тело и порядок в голове, то вы не нуждаетесь в сравнении с общепринятыми стандартами красоты.



