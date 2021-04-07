ТОП-4 знака Зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Астрологи считают, что представительницы именно этих четырех знаков зодиака очень любят контролировать мужчин, пишет Пятый канал.
Астрологи считают, что представительницы именно этих четырех знаков зодиака очень любят контролировать мужчин, пишет Пятый канал.
Некоторые женщины особенно отличаются тем, что предпочитают контролировать свою вторую половинку и всячески воспитывать. Астрологи отмечают, что именно представительницы этих четырех знаков Зодиака чаще всего «превращают» мужчин в подкаблучников.
Скорпионы
Скорпионы очень капризны, поэтому любят, чтобы все делали по их желанию. Часто своими командами они причиняют боль самым близким людям, а из своего возлюбленного делают «каблука».
Львы
Львы также обожают командовать. Эти дамы опасны тем, что, если в жизни им не удалось сделать карьеру, то весь свой нереализованный потенциал они направляют на супруга, которого постоянно контролируют.
Дева
Эти женщины предпочитают выступать в роли учительницы, которая постоянно делает замечания мужу и близким людям. Им всегда что-то не нравится, поэтому их второй половинке приходится все исправлять.
Стрелец
Представительницы знака Зодиака Стрелец никогда не выдадут себя и не покажут, что командуют своим мужчиной. Они изящным образом будут манипулировать супругом, который даже не поймет, когда он оказался под каблуком.