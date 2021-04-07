Носить белье напоказ совсем не стыдно: историк моды Александр Васильев назвал вечные тренды

Так, во флагманском универмаге ХЦ Лейпциг бессменный телеведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев провел закрытый разговор, во время которого рассказал, что будет актуально в любом сезоне, а также раскрыл тайну, что нужно носить, чтобы выглядеть молодо и всегда быть в тренде.

Широкие плечи

Пожалуй, это главный модный силуэт нашего времени, который еще в середине прошлого века ввел в ранг трендов Ив Сен-Лоран. Главное — соблюдать пропорции и, что называется, не переборщить с трендом.

Бесформенность

Сегодняшняя мода старается быть бесформенной, а если проще сказать, не подчеркивать особенную женственность. Сюда же можно отнести и тенденцию на оверсайз, которую так любит Демна Гвасалия (креативный директор Balenciaga). Важно помнить, что чем больше фигура, тем лучше выглядит подобный крой. А вот миниатюрные девушки могут утонуть под грузом безразмерности.

Сексуальная раздетось

Дизайнеры как сговорились и решили показать все то, что в принципе должно быть скрыто. Носить белье напоказ теперь совсем не стыдно. А если новомодный тренд не для вас, попробуйте облачиться в прозрачные варианты.

Жакеты в стиле Chanel

Что мы представляем себе, когда вспоминаем о Chanel? Жакеты без ворота и конструктивных деталей, дополненные накладными карманами из плотных тканей, — вот то, что никогда не выйдет из моды и придаст вашему образу законченности и утонченности.

Блузы

Блузы всегда были в почете среди девушек, однако в период пандемии они пережили свои реинкарнацию. В чем секрет? Проводя большую часть времени в зум-коллах, важно «нарядить» лишь ту часть тела, которую видно. Тут на помощь и приходит блуза, которую куда легче постирать и отгладить, нежели целое платье.

Искусственный мех

Большинство из известных брендов (если не сказать все) отказались от натурального меха, замши и кожи, сделав ставку на так называемую чебурашку. Конечно, долго тренд на чебурашку не продержится, но и меха обратно к нам не вернутся. Многие зверофермы в Скандинавии, Норвегии и Дании уничтожили огромное поголовье норок во время пандемии из-за того, что животные заболели коронавирусом.

Головные уборы

В большую моду пришли головные уборы. Среди главных маст-хэвов можно назвать береты, шляпы с полями и бейсболки. Кстати, дикий взлет бейсболок можно связать с американизацией общества. Культура США сильно повлияла и продолжает влиять на нашу.

Ожур

Ожур — один из главных модных трендов сегодня. Сюда же можно отнести и популярные сейчас огромные воротники. У многих они уже есть. И если вы хотите быть в тренде, найдите у себя в комоде или на антресолях накладной воротник, отбелите его, постирайте и носите поверх платья.

Пастельный монохром

Сразу отметим, что пастельный монохром идет далеко не всем, но раз за разом дизайнеры выводят этот тренд в списки популярных. В настоящее время девушки полюбили спортивные костюмы, выполненные в розовых, бежевых или светло-голубых оттенках. Правда, у них есть одна проблема: они слишком маркие. Да и от постоянной стирки они быстро теряют внешний вид.

Смешение стилей

Для сегодняшнего времени характерно сочетание спорта и кэжуал, которое выглядит эффектно и стильно. Да и вообще мешать стили между собой — настоящее искусство, которое ценилось всегда и везде. Главное — не заиграться.



