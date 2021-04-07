Не торопитесь выбрасывать старые сапожки: они будут греть ножки в новой паре

Вторая жизнь сапог
Из одного сапога средней длины могут получиться две стельки. Для начала необходимо взять готовую стельку и по ней обвести контур на голенище.
Важно учесть, что верхняя часть сапога имеет небольшой подгиб внутрь. То есть мех расположен чуть ниже края. Поэтому и стельку надо прикладывать немного отступив, чтобы мех был распределен равномерно.
После необходимой разметки стельки следует вырезать.
Когда детали будут вырезаны, можно заметить, что подклад и слой кожи не проклеены между собой. Их необходимо соединить. Излишки меха по контуру лучше обрезать, чтобы вид был аккуратный и было удобнее работать дальше. Стельки прошиваются зигзагом по контуру и ровной строчкой в середине. Это делается для того, чтобы стельки лучше держали форму и были более практичными.
Может случиться так, что голенище будет замятым.
Тогда его можно прогладить. Стелька укладывается на картонную подложку, переворачивается вниз кожаным слоем. Сверху накладывается слой ткани и тщательно проглаживается. При этом на утюге необходимо выставить минимальную мощность и включить функцию пара.
Также может получиться, что стельку придется вырезать из двух частей.
В данном случае детали сшиваются между собой строчкой «зигзаг». После этого работа производится по уже описанному выше алгоритму.
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