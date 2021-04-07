Не торопитесь выбрасывать старые сапожки: они будут греть ножки в новой паре

Вторая жизнь сапог

Из одного сапога средней длины могут получиться две стельки. Для начала необходимо взять готовую стельку и по ней обвести контур на голенище.

Важно учесть, что верхняя часть сапога имеет небольшой подгиб внутрь. То есть мех расположен чуть ниже края. Поэтому и стельку надо прикладывать немного отступив, чтобы мех был распределен равномерно.

После необходимой разметки стельки следует вырезать.

Когда детали будут вырезаны, можно заметить, что подклад и слой кожи не проклеены между собой. Их необходимо соединить. Излишки меха по контуру лучше обрезать, чтобы вид был аккуратный и было удобнее работать дальше. Стельки прошиваются зигзагом по контуру и ровной строчкой в середине. Это делается для того, чтобы стельки лучше держали форму и были более практичными.

Может случиться так, что голенище будет замятым.

Тогда его можно прогладить. Стелька укладывается на картонную подложку, переворачивается вниз кожаным слоем. Сверху накладывается слой ткани и тщательно проглаживается. При этом на утюге необходимо выставить минимальную мощность и включить функцию пара.

Также может получиться, что стельку придется вырезать из двух частей.