Раскрыты самые модные цвета волос в 2021 году

Для более яркого окрашивания специалист посоветовала обратить внимание на бледно-розовый, голубой и другие пастельные оттенки. Помимо этого, Хильер порекомендовала сочетание сразу нескольких темных и светлых оттенков в различных техниках, таких как мелирование и балаяж.

Ранее в апреле женщина покрылась «сочащимися синей краской волдырями» после домашнего окрашивания. 27-летняя Леони Ди (Leonie Dee) из города Аберайрон, Уэльс, рассказала, что в подростковом возрасте регулярно экспериментировала с цветом волос. Героиня материала заранее протестировала их на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность проявления аллергической реакции. Тест прошел успешно, и она покрасила часть волос в темно-синий цвет. Проснувшись на следующее утро после домашнего окрашивания, женщина заметила, что ее уши и часть шеи начали постепенно опухать.