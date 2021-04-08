Пять блюд английской кухни, которые стоит приготовить и попробовать

Яблочный крамбл в духовке
Появился из-за крайней нехватки продуктов во времена Второй мировой. Не было тогда в достаточном количестве муки, масла и сахара. Вот и выкручивались хозяйки как могли. А именно: при запекании яблок присыпали их сверху тем, чем придется. Те, кто побогаче – крошкой из муки и сахара, добавляя немного масла. Те, у кого совсем было туго, – залежавшимся хлебом.
Со временем муку частично заменяли на миндальную, в тесто для крошки добавляли самое лучшее масло. Классическим аккомпанементом десерта сегодня является заварной крем. Особенность – в его хрустящей текстуре и универсальности. Вы сами контролируете количество крошки и ее состав, учитывая, конечно, сорт яблок, которые вы используете.
- 1 кг – кисло-сладких яблок
- сахар – по вкусу
- 1 ст. л. – яблочного сока или воды
- 100 г – муки
- 75 г – сливочного масла
- 50 г – овсяных хлопьев
- 100 г – коричневого сахара
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Очистите яблоки и разрежьте их на четвертинки. Удалите сердцевину и разрежьте каждый кусочек пополам.
- Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахара по своему вкусу, сок или воду и тушите на среднем огне около пяти минут, пока яблоки не станут размягчаться.
- Выложите яблочную смесь в глубокую посуду, пригодную для духовки.
- Тем временем разотрите муку с холодным маслом в крошку.
- Высыпьте сверху яблок эту смесь, а также овсяные хлопья и коричневый сахар.
- Запекайте крамбл около 30 минут, чтобы верхушка стала хрустящей и золотисто-коричневой.
Кеджери
Это и английское блюдо, и не совсем. Ведь свои корни оно берет из Индии. Британские колонизаторы приспособили кеджери под себя, то есть готовили его на завтрак. В составе – рыба, отварной рис, петрушка, яйца вкрутую, карри. Рецепты могут различаться в зависимости от местности, где подают это блюдо.
- Рис басмати – 450 г
- Лосось – 500 г
- Сливочное масло – 120 г
- Луковица – 1 шт.
- Зеленый перец чили – 1 шт.
- Кардамон – 2 коробочки
- Порошок карри – 1 ст. л.
- Яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.
- Зеленый лук – 3 пера
- Лимон – 1/2 шт.
- Кинза, соль – по вкусу
- Помидоры – для украшения
- Промойте рис и залейте его холодной водой. Оставьте на 30 минут.
- Слейте воду и залейте свежей водой, 600 мл. Дайте вскипеть, перемешайте, накройте крышкой, поставьте на самый маленький огонь и варите 25 минут, не снимая крышки. Снимите с огня, подождите 5 минут и взрыхлите вилкой.
- Рыбу положите кожей вверх в миску. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду. Когда рыба немного остынет, снимите кожу и разделите рыбу на крупные куски.
- Порежьте лук мелко. Раздавите кардамон. Удалите косточки из чили и порежьте тонкими кружочками.
- Растопите на среднем огне сливочное масло, положите лук, готовьте до мягкости. Добавьте чили, кардамон и карри. Положите рис, перемешайте. Добавьте рыбу, дайте прогреться. Посолите.
- Порежьте яйца пополам. Половину лимона на 4 части. Измельчите лук и кинзу. Положите все сверху на рис.
"Жаба в норке"
Да, название удивительное. Вероятно, британцы ассоциировали колбаски, которые "выглядывают" из теста с лягушками. Создание блюда датируется 18 веком. Сегодня "Жабу" готовят со свиными колбасками и запекают в жидком тесте. Подавать – с овощами.
- Мука – 125 г
- Соль – 1 ч. л.
- Крупные яйца – 2 шт.
- Молоко – 300 мл
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сосиски – 6-8 шт.
- Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать муку с солью в миске, сделать углубление и вбить яйца.
- Перемешивая муку с яйцами венчиком, влить молоко. Взбить тесто до однородности и оставить на 15-20 минут.
- Молоко можно заменить на пиво или обычную воду.
- Смазать глубокую форму для запекания маслом и выложить сосиски. Поместить в духовку на 10 минут.
- Достать и влить тесто. Запекать 30 минут.
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