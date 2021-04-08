Пять блюд английской кухни, которые стоит приготовить и попробовать

Это из основных блюд. Да и сказать, что это готовится хотя бы раз в месяц – неправильно. Британцы ели и будут есть бесконечно сэндвичи, по дороге на работу или в выходной – фиш энд чипс. Но есть и особенности. Как вам "Жаба в норке"? Это реальное блюдо, которое готовят в Англии с 18 века. Еще 5 рецептов из английской кухни есть в этой подборке.

Фиш энд чипс

То есть рыба (треска) и картофель, приготовленные в кляре. Аутентичность – заворачивают фиш энд чипс в газету (это если вы купили эту еду на улице). Англичане обожают есть это по утрам, по дороге на работу. Не совсем здоровая пища, да. Но это визитная карточка кухни Туманного Альбиона. Готовить можно, как во фритюрнице, так в чугунной сковороде. Главное – четкая температура масла – 185 градусов. Расскажем, как приготовить рыбу, так как сделать картошку во фритюре или на сковороде гораздо проще.

Ингредиенты

Масло для жарки (можно маргарин)

400 г – пшеничной муки (положить в морозилку на 15 минут, прежде чем использовать)

3 ч. л. – разрыхлителя

0.5 ч. л. – соли

550 мл – очень холодного пива (можно эля)

4 шт. – филе рыбы (треска, минтай)

8 шт. – картофель (приготовьте его заранее, в кляре на сковороде или во фритюре)

Способ приготовления

Разогреть масло во фритюрнице или в сковороде до 185 градусов. Разрыхлитель вмешать в охлажденную муку, вместе с солью. Затем быстро добавить холодное пиво, до консистенции густой пасты. Это должно быть сделано непосредственно перед жарением рыбы. Установить чашу с кляром рядом с фритюрницей или сковородой. На блюдо положить пергамент. Опустить рыбу в тесто, а затем осторожно опустить его в горячее масло. Через 4-6 минут выложить на пергамент. Жир должен стечь. Кусок рыбы должен иметь золотистый цвет, без подгорелостей. Подавать с соусом тартар.

Пастуший пирог

Название "Пастуший пирог" появилось в середине 1800 годов в Ирландии. Понятно, что его брали с собой на работу местные пастухи. Как правило, это блюдо выглядело так: остатки воскресного обеда (баранина, овощи, картофель) запекались. Это сытно и вкусно. Конечно, сегодня готовить это блюдо можно с любым мясом, все дело вкуса. Но мы решили обратиться к классическому рецепту "Пастушьего пирога".

Ингредиенты

250 г – бараньего фарша

1 шт. – головка репчатого лука

1 шт. – небольшая морковь

1 зуб. – чеснока

1,5-2 ст. л. – томатной пасты (не кислой)

1/4 шт. – перца чили без семян и белых прожилок

2 ст. л. – оливкового масла

1/2 ч. л. – сушеного тимьяна

соль

100 г – консервированного гороха

100-150 мл. – воды

3-4 шт. – средних клубня картофеля

100 мл. – молока

100 мл. – сливок 22%

2 ст. л. – сливочного масла

1 шт. – лавровый лист

Способ приготовления