Срочно избавляйтесь от ракушек в доме: они привлекают негатив

Давайте узнаем, предлагает fb.ru, какими свойствами наделены эти дары моря и могут ли они навлечь беду на своих обладателей.

Почему ракушки нельзя держать в доме?

Совсем не станет удивительным, что все люди по-разному относятся к раковинам моллюсков. Одни считают, что они являются магнитом для негативной энергетики, а другие, наоборот, наделяют их положительными свойствами. Но кто из них прав, а кто ошибается? Споры по этому поводу не прекращаются на протяжении многих столетий. Что касается эзотериков, то они утверждают, что ракушки лучше не хранить у себя дома, поскольку они способны накапливать отрицательную энергетику, которая может стать причиной различных проблем для всей семьи.

Негативная сторона раковин

Раковины являются домом для моллюсков, и когда последние умирают, то люди собирают эти "дома" с морского дна. С точки зрения эзотерики, в момент смерти моллюска, ракушки впитывают в себя энергию смерти, из-за чего становятся настоящими магнитами для негатива. Поэтому чем больше подобных сувениров у вас дома, тем выше вероятность, что может случиться что-то плохое. При этом проблемы могут быть самыми различными: здоровье, финансы, карьера, любовь и т. д. Помимо этого с ракушками связано большое количество поверий. Вот наиболее распространенные из них.

В народе всегда считали, что раковины негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы и могут стать причиной развития некоторых заболеваний.

Закрытые раковины олицетворяют окончание земной жизни. Поэтому их в доме лучше не держать вовсе или хранить в кладовой или на балконе, чтобы нейтрализовать воздействие на жильцов негативной энергетики. И подобные поверья встречаются у представителей различных народностей и этнических групп, что дает весомый повод серьезно о них задуматься.

Положительные свойства раковин

Такие также имеются. Например, китайцы верят, что ракушки являются своеобразными амулетами, защищающими своих владельцев от темных сил, проблем и стихийных бедствий. Поэтому мужчины всегда брали их с собой, когда собирались выйти в море на рыбалку или в дальнее путешествие. Из небольших ракушек даже делали амулеты, нанизывая их на нитки. Но носить их нужно было спрятанным под одеждой, чтобы не могли видеть окружающие.

Некоторые народы считают, что раковины моллюсков притягивают удачу и финансовое благополучие. Если поставить их на столе в своем кабинете, то вскоре дела должны пойти в гору. А если держать их у себя дома, то в семье всегда будет царить мир, гармония и взаимопонимание.

Ракушки также защищают от сглаза, порчи и сплетен. Если они будут находиться на видном месте, то дом получит своеобразный защитный барьер против энергетических вампиров и негативной энергетики. А для каждого члена семьи можно сделать браслеты. Всегда нося их на руке, переживать будет не о чем. Некоторые эзотерики утверждают, что раковины должны быть в спальне супругов. Они укрепят чувства и любовь, благодаря чему отношения станут стабильными, счастливыми и гармоничными.

Заключение

В наши дни люди практически перестали верить в народные суеверия и приметы. И это действительно дело каждого. Тем не менее ракушки широко используются в декорировании помещений и изготовлении сувениров. А что касается эзотерики, то эта наука не имеет никаких научных доказательств, поэтому слишком сильно акцентировать на ней свое внимание нет особого смысла.



