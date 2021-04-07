Как придать объем волосам: 13 простых и быстрых способов от топовых стилистов

Если волосам не хватает объема, иногда достаточно только сместить пробор. Сделайте его не по середине (так называемый прямой пробор), а сбоку или зигзагом.

Способ 4. Сделать начес

Этот способ был актуален и в 80-е, и в наше время. Для придания прикорневого объема волосам любой длины с помощью начеса можно использовать тонкую плоскую расческу или небольшую щетку с плотной щетиной. Разделите волосы пробором, отделив верхний слой прядей, и начешите каждую из них только у самых корней. Затем сдвиньте пробор на пару сантиметров вбок, повторите процедуру — и так несколько раз. Для надежности прическу можно зафиксировать лаком.

Способ 5. Использовать средства для объема

Никакой прикорневой объем не продержится достаточно длительное время без дополнительных стайлинговых средств. Они позволяют сохранить форму прически в течение дня, а то и дольше. Но важно помнить, что во всем нужна мера, так как при нанесении слишком большого количества средств для укладки на волосы вы можете получить обратный эффект: объем пропадет, а локоны будут выглядеть грязными.

Способ 6. Накрутить бигуди

Еще один достаточно популярный способ придать объем волосам — это бигуди. Есть разные варианты: горячие (термобигуди) и холодные, электробигуди, спиральные, папильотки, бигуди-липучки, резиновые и т.д. Все они дают разный эффект при укладке, но неизменно добавляют объем волосам.

Способ 7. Применить сухой шампунь