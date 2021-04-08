Разоблачение мифов о похудении и правильном питании

О том, почему аэробика и подсчет калорий не помогает похудеть, мы узнали у диетолога Алексея Ковалькова.

Склонность к полноте передается по наследству

Всё очень просто. Порог чувствительности к инсулину у каждого разный. У кого-то инсулин должен подняться до достаточно высокого уровня, чтобы жирные кислоты образовались. А у кого-то он должен подняться совсем чуть-чуть, чтобы это произошло. Это заложено генетически.

Если отказаться от алкоголя, то за месяц уйдёт почти 20% лишнего жира

Если бы алкогольные калории могли трансформироваться в жир, то сколько бы толстых алкоголиков было в стране. Я что-то вот за свою жизнь толстого алкаша ни одного не видел.

Алкоголь вреден в любом количестве

Норма употребления алкоголя, рекомендованная ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), для женщины составляет 150-200 г сухого красного вина в день. Для мужчины – 350 г. Каждый день. Это рекомендация ВОЗ.

Красное вино – это не углеводы. В сухом красном вине сахара нет. Там идёт процесс спиртового брожения, когда сахар трансформируется в спирт. Так же, как и в кефире.

Глютен вреден из-за его непереносимости

Если у вас есть реакция на глютен, тогда для вас он вреден. Поэтому без всякой паники идете, сдаете анализ на непереносимость. Он стоит недорого.

Лактоза – это тот же сахар

Лактоза – это разновидность моносахарида. То есть тоже сахар. В одном стакане молока содержится полторы столовых ложки лактозы. В одном стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится углеводов больше, чем в стакане кока-колы.

Нам в мире не хватает белка

Не хватает его настолько, что мы не можем обеспечить до 40% необходимого в день белка. Особенно это касается стран Африки, Латинской Америки.

И люди начинают компенсировать нехватку белка углеводами. И поэтому ожирение – это болезнь бедных слоев населения, у которых нет денег на качественную белковую продукцию. Они не могут купить себе мяса. Они покупают углеводы. Углеводы стоят в разы дешевле.

Хром борется с тягой к сладкому

Это не миф. Но надо пить не просто хром, а специальные высокоочищенные препараты. Желательно, с классификацией GMP (Good Manufacturing Practice, или надлежащая производственная практика). Как и любые медицинские препараты, его назначают врачи.

Хром следует принимать по определенной схеме, и тогда через 3 дня вы будете проходить мимо мучного и сладкого, как мимо камней на улице.

Хром позволяет снять пациента со «сладкого шприца», но не гарантирует того, что он не захочет съесть сладкое снова.

Вегетарианство вредно для здоровья

Давайте опять мыслить логически. Вы хоть одного хищника толстого видели: леопарда, волка? Зато есть толстые травоядные: гиппопотам, корова…

Овсянка – не самая полезная крупа из-за содержания в ней фитиновой кислоты

Если овсянка обработана определенным образом, то фитиновой кислоты там нет. Вообще-то не надо есть овсянку каждый день. Она у нас так популярна, хотя ничего супер полезного в ней нет. Просто все статьи по диетологии – переводные, а за рубежом не знают ничего про гречку. У них есть овсянка и рис. Хотя, на самом деле, в гречке микроэлементов в 10 раз больше, чем в овсянке! Поэтому я не считаю, что овсянка – это полезная каша. Самая вредная каша – это манная. А самая полезная – это перловая.

Соя – это вредный ГМО продукт

Вопрос с соевым белком и ГМО не изучен до конца, потому что нет длительных исследований. Поэтому каждый родитель должен сам задать себе вопрос: а стал бы я давать своему ребёнку то, что ещё до конца не исследовано? И всё.

По утрам полезно выпивать соду, чтобы нейтрализовать кислоту в желудке

Кислота в желудке и кислотность крови – это разные среды. Многие путают кислотность крови и кислотность желудка. В желудке должна быть кислота. Это предохраняющий фактор. А вы предлагаете её нейтрализовать. Чем больше там кислоты, тем лучше работает преграда для всяких золотистых стафилококков, грибков и прочее.



