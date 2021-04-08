Жертва изнасилования Диана Шурыгина оказалась на больничной койке

Справиться с негативными мыслями самостоятельно Шурыгина была не в силах, поэтому обратилась за помощью к медикам. Из больницы Диана регулярно выходит в прямой эфир. В первые дни она выглядела весьма слабой и отекшей, едва шевелила губами. Впрочем, сейчас она уже пошла на поправку.

Диана сообщила, что пробудет в больнице несколько дней. «Мне хочется танцевать, но пока не буду вам показывать», – заявила Диана. Шурыгина уверяет, что ее состояние улучшилось благодаря сильнодействующим препаратам, которые ей прописали медики. Между тем своего точного диагноза Диана не называет, поэтому многие ее подписчики считают, что Шурыгина якобы оказалась в больнице не из-за депрессии, а вследствие увлечения разными запрещенными веществами. Сама Дианаа такие комментарии оставляет без ответа. Э Напомним, что Диана Шурыгина получила известность после серии выпусков «Пусть говорят». Тогда она заявила, что стала жертвой изнасилования, сообщает sobesednik.ru.