Как после длинной зимы сделать волосы сияющими?

У выпадения волос может быть также множество разных причин. «Часто проблемы возникают из-за гормональных изменений или стресса, но также обедненное питание, и непродуманная диета могут спровоцировать в организме нехватку питательных веществ, что, в свою очередь, приведет к выпадению волос. Причиной могут быть побочные действия медикаментов. Важно помнить о том, что выпадение волос не всегда связано с проблемами здоровья, потому что каждые 4-5 лет происходит естественное крупное выпадение волос, когда они в своем жизненном цикле достигают фазы отмирания», - подчеркивает Пыльме и добавляет, что и гормональные перемены из-за беременности могут привести к периодическому выпадению волос, что со временем просто прекращается.