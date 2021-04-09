Как после длинной зимы сделать волосы сияющими?

По словам специалиста по анализу волос и кожного покрова головы и консультанта аптеки Benu Креэте Пыльме, внешний вид волос отражает общее состояние здоровья организма. «Волосы не являются для человека жизненно важными, и в случае проблем со здоровьем организм обеспечивает прежде всего благополучие других органов, а волосы остаются в стороне. По этой причине волосы получают витамины из организма в самую последнюю очередь».
После длинной зимы в организме возникает самая большая нехватка витаминов и поэтому волосы, по словам специалиста, часто становятся сухими, ломкими, блеклыми и безжизненными. «Витаминные запасы тела зимой тратятся больше как по причине заболеваний, так и из-за однообразного и несбалансированного питания. К тому же большое влияние оказывает стресс из-за темного зимнего времени. Организм изможден и запасы витаминов минимальны», - поясняет Пыльме.
По словам консультанта, помимо нехватки витаминов на здоровье волос оказывает влияние и колебание температуры. «Большие перепады между холодной уличной и теплой температурой внутри помещения сушат волосы, наносят ущерб защитному слою волос, также у некоторых людей весной на коже головы появляется шелушение и образуется перхоть».
Наиболее частые проблемы с волосами
Самые частые проблемы с волосами, которые приводят людей в аптеку за помощью – это выпадение волос, перхоть и зуд кожного покрова головы.
Причина перхоти, по словам консультанта, кроется в дрожжевых грибках, нашедших пристанище на коже головы. «Разрастанию дрожжевых грибков способствует стресс, заболевания, медикаменты, а также образ жизни. Большая роль в этом вопросе у питания, потому что росту дрожжевых грибков и появлению перхоти способствует сахар, сладости, содержащие дрожжи продуты, прохладительные напитки и алкоголь».
Опыт аптечного консультанта показывает, что зуд кожного покрова головы часто сопровождает жалобы на перхоть или на сухость кожи головы. «Чтобы взять зуд под контроль, необходимо прежде всего выяснить его причины. Рост бактерий и возникновение зуда провоцируется слишком редким мытьем головы или излишним использованием средств по уходу за волосами. Также слишком частое мытье волос тоже в свою очередь способствует возникновению сухости кожного покрова головы».
У выпадения волос может быть также множество разных причин. «Часто проблемы возникают из-за гормональных изменений или стресса, но также обедненное питание, и непродуманная диета могут спровоцировать в организме нехватку питательных веществ, что, в свою очередь, приведет к выпадению волос. Причиной могут быть побочные действия медикаментов. Важно помнить о том, что выпадение волос не всегда связано с проблемами здоровья, потому что каждые 4-5 лет происходит естественное крупное выпадение волос, когда они в своем жизненном цикле достигают фазы отмирания», - подчеркивает Пыльме и добавляет, что и гормональные перемены из-за беременности могут привести к периодическому выпадению волос, что со временем просто прекращается.