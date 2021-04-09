Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
Британские диетологи назвали продукты, которые способствуют избавлению от жира на животе, пишет mir24.tv со ссылкой на издание The Daily Express.
Британские диетологи назвали продукты, которые способствуют избавлению от жира на животе, пишет mir24.tv со ссылкой на издание The Daily Express.
По словам специалистов, в первую очередь следует употреблять пищу, в которой содержится много белка, – куриные яйца и рыбу. В частности, ученые советуют включать в свой рацион тунец, так как среди других видов рыбы он содержит мало жира.
Другим важным продуктом, который стоит употреблять в пищу, эксперты назвали яйца. Недавние исследования показали, что люди, которые на завтрак ели яйца, смогли сбросить на 65% больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Диетологи объясняют данный результат способностью куриных яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.
Кроме того, те, кто хочет избавиться от лишних килограммов на животе, должны включить в рацион ягоды клубнику, малину и чернику. Эти ягоды служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.
Диетологи также советуют чаще употреблять в пищу арбузы. В этой ягоде содержится вещество ликопин, повышающее уровень аргинина – аминокислоты, которая улучшает способность организма сжигать калории.