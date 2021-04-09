Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

По словам специалистов, в первую очередь следует употреблять пищу, в которой содержится много белка, – куриные яйца и рыбу. В частности, ученые советуют включать в свой рацион тунец, так как среди других видов рыбы он содержит мало жира.

Другим важным продуктом, который стоит употреблять в пищу, эксперты назвали яйца. Недавние исследования показали, что люди, которые на завтрак ели яйца, смогли сбросить на 65% больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Диетологи объясняют данный результат способностью куриных яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.

Кроме того, те, кто хочет избавиться от лишних килограммов на животе, должны включить в рацион ягоды клубнику, малину и чернику. Эти ягоды служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Диетологи также советуют чаще употреблять в пищу арбузы. В этой ягоде содержится вещество ликопин, повышающее уровень аргинина – аминокислоты, которая улучшает способность организма сжигать калории.



