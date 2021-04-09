Десять овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

В этой подборке собраны 10 рецептов овощных запеканок. Их можно приготовить постными (такой вариант тоже найдете ниже), а можно добавить мясо курицы или индейки. В общем, фантазируйте и запекайте.
Постная овощная запеканка
- Цветная капуста – 200 г
- Брокколи – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Зеленый горошек – 100 г
- Картофель – 5 шт.
- Растительное молоко – 200 мл
- Мука – 2 ст. л.
- Кокосовое масло – 30 г
- Мускатный орех – 1/2 ч. л.
- Черный перец, соль, зелень – по вкусу
- Приготовить на пару цветную капусту, брокколи и морковь. Морковь нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры, отварить, воду слить, нарезать кубиками. Соединить овощи в форме для запекания.
- На сковороде с толстым дном растопить кокосовое масло, добавить муку, размешать и, постоянно помешивая, довести до загустения.
- Добавить молотый мускатный орех, перец, соль. Полученный соус влить в форму к овощам.
- Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. При подаче украсить зеленью.
Овощная запеканка с моцареллой
- Морковь – 145 г
- Лук репчатый – 80 г
- Картофель – 40 г
- Перец – 20 г
- Помидоры – 50 г
- Томатная паста или соус – 30 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Моцарелла – 125 г
- Петрушка – 10 г
- Соль, специи, кунжут – по вкусу
- Морковь и картофель натереть на крупной терке. Лук, помидоры и перец мелко порезать. Хорошо все перемешать, добавив соль и специи. Выложить массу в форму, смазанную маслом.
- Молоко смешать с яйцом и томатным соусом.
- Моцареллу нарезать тонкими пластинами и выложить сверху овощной массы, залить соусом, посыпать кунжутом. Накрыть фольгой и в духовку на 20 мин при 200 градусах.
- Убрать фольгу и запекать 20-30мин до румяной корочки.
Овощная запеканка из капусты с картофелем на сковороде
- Капуста – 200 г
- Сырой картофель – 150 г
- Морковь – 50 г
- Куриное яйцо – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль и специи – по вкусу
- Капусту нашинковать тонкой соломинкой. Картофель и морковь натереть на крупной терке.
- Соединить овощи, соль, специи, яйца. Размешать.
- Разогреть сковороду с маслом. Выложить овощную массу, распределить равномерно на сковороде, закрыть крышкой и тушить с каждой стороны на среднем огне примерно 5-6 минут.
- Переворачивать с помощью тарелки.
Овощная запеканка с цветной капустой
- Цветная капуста – 300 г
- Свежий зеленый горошек – 200 г
- Растительные сливки (соевые) – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 50 г
- Вяленые помидоры – 5 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Отварить цветную капусту, измельчить. Протушить в сковороде 5 минут.
- В миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и специи.
- В форму для запекания выложить овощи, добавить порезанные вяленые помидоры, залить яично-сливочной смесью.
- Посыпать тертым сыром( можно пармезаном) и запечь в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Запеканка из цветной капусты и брокколи в сметано-чесночном соусе
- Цветная капуста – 200 г
- Брокколи – 200 г
- Сметана 20% – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 70 г
- Специи – по вкусу