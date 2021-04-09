Как надевать черные вещи и выглядеть в них дорого

Но не у каждого получается эту гармонию применить к себе. Некоторые боятся черных вещей. Кто-то считает, этот цвет старит. Кто-то — просто не умеет комбинировать. И проигрывает, упуская возможность создать стильный образ на все времена.

А ведь черный очень изысканный. Цвет классики и тусовок, драйва и мечты. Достаточно следовать нескольким простым советам, чтобы навсегда его «приручить». Вот несколько советов, как носить черный этой весной женщинам элегантного возраста.

Правило первое: монохром

Чёрный цвет хорош сам по себе. И этот принцип нужно использовать! Единственный нюанс: чтобы вещи смотрелись стильно, они должны быть сшиты из хорошей ткани. Плотная ткань без катышков и потертостей смотрится дорого и самодостаточно.

Следуя принципу монохромности, можно варьировать структуру ткани. Драп с сатином, хлопок с тафтой, кожа с шелком. Сочетание фактур в одной цветовой гамме — излюбленный прием многих дизайнеров.

И ещё один секрет: монохром плохо смотрится в одежде oверсайз. Лучше подчеркнуть верх или низ образа, выделить талию, поиграть со стилями. Тогда силуэт будет привлекательным, наряд — удачным.

Правило второе: просто добавь акцент

Тем, кто сомневается в монохроме, в образ можно добавить одну деталь. В 2021 году особенно актуально смотрятся нюдовые оттенки. По-прежнему в фаворе цвет старой розы. Соответственно, черный силуэт можно разбавить именно такими вещами. Нюдовое пальто или жакет, штаны, блузка — вариаций для творчества масса.

Бежевый цвет можно заменить любым другим. Универсальность черного тем и прекрасна: с ним отлично сочетаются базовые оттенки и яркие цвета.

Шоколадный, антрацитовый, серый или нежно-голубой, ярко-желтый, классический красный — каждый может подобрать пару черному по своему усмотрению и вкусу. Чем смелее будет акцент, тем неординарнее выйдет образ.

Правило третье: удачный аксессуар

Каждая зрелая женщина знает: нитка жемчуга творит чудеса. Но условной ниткой жемчуга легко выступит и любой другой аксессуар. Модное колье, брошь, дизайнерский ремень, шарфик, подтяжки, крупные часы, браслеты, серьги. Удачный аксессуар оживит образ, добавит ему изюминку, смягчит строгость черного цвета.

Правило четвертое: голова в порядке

Черный цвет обязывает, поэтому прическа и макияж должны быть идеальными. Синонимом идеальной прически являются чистые волосы. Они дают плюс 100 баллов к любому образу.

Что касается макияжа, то здесь лучше сделать акцент на глаза. Манящие, роковые, неотразимые. Подчеркнутые черной цветовой гаммой одежды, их невозможно не заметить. Маленький нюанс: черный заставляет обратить более пристальное внимание на цвет кожи. Идеальный тон лица, чистая и здоровая кожа добавят лоска в образ каждой моднице.

Получается, что не так страшен черный цвет, как его воспринимают некоторые. Достаточно проявить чуточку фантазии, поиграть со стилем и фактурой, и черный предстанет во всем шарме и обаянии, особенно на зрелой женщине.



