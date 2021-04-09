Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют милым дамам прислушаться к мнению астрологов, а также тренировать интуицию, чтобы не упустить важные знаки, которые укажут путь к счастью.

Женщина-Овен

Дамам этого знака астрологи рекомендуют начать неделю с обретения душевного равновесия. Такая тактика поможет уберечься от перепадов настроения, которые весьма усложнят путь к успеху. Женщинам-Овнам важно двигаться вперед и не останавливаться, чтобы удача не обошла стороной, а также не забывать баловать и хвалить себя за новые победы, что поможет не терять мотивации.

Женщина-Телец

Тельцам на этой неделе важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Астрологи предупреждают о том, что в жизни будут происходить перемены, на которые нельзя будет повлиять. Женщинам этого знака предстоит многое переосмыслить, отказаться от устаревшего прошлого, которое тянет назад и мешает развитию. Не лишними будут упражнения по восстановлению энергетики, чтобы ни один из завистников не мог причинить зла.

Женщина-Близнецы

Дамам-Близнецам на этой неделе астрологи рекомендуют довериться своему чутью и идти путем, который подсказывает интуиция. Благодаря такой тактике получится не только сохранить позитивный настрой, но и обойти стороной неприятности и ловушки судьбы. В этот период самые смелые мечты могут стать реальностью, если настроиться на успех и не делиться своими планами, чтобы исключить влияние со стороны недоброжелателей.

Женщина-Рак

Дамам-Ракам астрологи советуют не поддаваться панике и гнать прочь мысли о грусти. Эта неделя пройдет успешно, если начать ее с позитивных установок и аффирмаций, вселяющих уверенность. Не стоит забывать и о смене имиджа в преддверии теплых весенних деньков — новый образ будет кстати тем, кто хочет перемен и настроен решительно изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе улыбнется удача, но поймать ее за хвост будет не так просто, как кажется на первый взгляд, Астрологи рекомендуют женщинам этого знака настроиться на активную работу, не забывать о данных обещаниях и не пытаться снять с себя ответственность. Уверенность в себе, позитивный настрой и умение обходить острые углы конфликтов помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Дева

Дев ожидает весьма интересная неделя, во время которой могут случиться непредвиденные события. Для того, чтобы они принесли позитивные перемены, важно настроиться на успех и не давать ни единого шанса мыслям о провале. Астрологи рекомендуют начать эту неделю с упражнений по повышению самоуверенности, чтобы уверенно идти навстречу своему счастью и без проблем преодолевать временные преграды.

Женщина-Весы