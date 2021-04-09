Вайкуле объявила голодовку

Лайма Вайкуле с детства не ест мяса, а сейчас и вовсе регулярно отказывается от пищи - артистка практикует 12-дневное голодание. В этот период Лайма пьет только воду. Вайкуле считает, что благодаря регулярной голодовке ее организм очищается, а сама она теряет вес. Впрочем, звезда добавляет, что голодает она под присмотром специалистов в одной из латвийских клиник. В остальное время певица позволяет себе все что угодно. Правда, когда чувствует, что поправляется, ограничивает себя в еде: переходит на рис и воду. Такой рацион позволяет ей держать себя в форме, пишет sobesednik.ru.