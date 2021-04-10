Как убрать неприятный запах из обуви: ТОП-7 советов

Лайфхак 1. Хорошенько высушивайте и проветривайте обувь

Пришли, разулись и просто бросили обувь под вешалкой, а утром снова надели? Неудивительно, что в ней появляется неприятный дух. Важно не только регулярно мыть ноги, но и хорошо просушивать обувь, расшнуровывать, вытаскивать стельки, вывешивать на воздух. Бактериям, которые распространяют запах, некомфортно в сухой среде.

Лайфхак 2. Спортивную обувь можно постирать

Тканевую и спортивную обувь можно забросить в стиральную машину. Как и обычные вещи после стирки, обувь посвежеет и приобретет нормальный аромат порошка и кондиционера. Сушите постиранную обувь на свежем воздухе.

Лайфхак 3. Заморозьте туфли в холодильнике

Заморозка – это альтернатива сушке, которую также не любят бактерии. Положите пару в полиэтиленовый пакет и поставьте на ночь в морозильную камеру.

Лайфхак 4. Дайте отдых обуви

Часто туфли или кроссовки не успевают просохнуть за короткое время. Обзаведитесь про запас спортивной и ежедневной парой. Так вы сможете чаще менять обувь и лучше ее проветривать.

Лайфхак 5. Выбирайте правильные носки

Нейлон, полиэстер и другая синтетика в составе носков или стелек совсем не способствует тому, чтобы ноги дышали, и уходила лишняя влага из обуви. Лучше выбирайте натуральный хлопок, лен или шерсть. И не забывайте почаще их менять.

Лайфхак 6. Исправьте ситуацию естественными ароматизаторами

На чистые стельки можно капнуть ароматное масло (к примеру, мяту или лаванду), а внутрь обуви положить корки апельсина, лимона, мандарина, лавровый лист. Благодаря эфирным маслам, которые есть в цитрусах, это средство имеет яркий и устойчивый запах, способный перебить другой – менее приятный. Уже на следующее утро ваша обувь будет пахнуть приятнее.

Лайфхак 7. Сделайте адсорбирующую смесь