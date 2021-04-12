Глаза или губы: как правильно расставить акценты в макияже
О вариантах макияжа с акцентом на глаза или губы, а также о более смелой версии rbc.ru рассказывает национальный визажист Lancôme в России Екатерина Понамарева.
О вариантах макияжа с акцентом на глаза или губы, а также о более смелой версии rbc.ru рассказывает национальный визажист Lancôme в России Екатерина Понамарева.
Макияж с акцентом на глаза
Чем ярче типаж, тем насыщенней должны быть оттенки. Для каждого цветотипа существуют свои беспроигрышные варианты. Так, брюнеткам подойдет черный, сливовый, фиолетовый, синий. Блондинкам лучше остановиться на сером, розовом, лиловом, персиковом и золотистом оттенках. Девушкам с рыжими волосами и веснушками подойдут зеленый, коричневый, терракотовый и охристый.
Чтобы не перегрузить глаза, начините с нанесения базового цвета теней. Далее прокрасьте ресницы тушью от основания до кончиков. Посмотрите в зеркало. В большинстве случаев такого макияжа глаз хватает. Если появится желание усилить эффект, добавьте более темный оттенок теней в область нижнего века или проведите подводку.
Глаза можно легко выделить и без стрелок, достаточно использовать технику растушевки. Мягкая дымка по контуру сделает глаза выразительными и избавит вас от необходимости рисовать капризные стрелки.
Основные правила макияжа просты. Для начала увлажните кожу вокруг глаз, затем нанесите базовый светло-бежевый оттенок теней и закончите с помощью туши, которая мгновенно создаст эффект распахнутого взгляда, подчеркнув объем и зафиксировав изгиб. Для более завершенного образа воспользуйтесь гелем для бровей.
Существуют несколько лайфхаков для того, чтобы тушь не осыпалась. Нанесите на ресницы немного пудры для лица — тушь ляжет более равномерно. Кроме того, подбирайте тушь, которая подходит именно вам по эффекту, текстуре или щеточке. Строго следуйте сроку годности и сроку использования с момента первого открытия.
Важно наносить тушь максимум в два слоя. Больше не стоит — ресницы окажутся под давлением и захотят рано или поздно избавиться от груза. Сильно не прокрашивайте нижние ресницы, чтобы верхние и нижние не цепляли друг друга.
Если весь акцент на глаза, то в остальном важно соблюдать баланс: чем ярче макияж глаз, тем более выразительными должны быть брови. Здесь работает такое понятие, как баланс акцентов. Губы оставьте более спокойными.
Макияж с акцентом на губы
Чтобы найти идеальный базовый цвет губной помады, смойте весь макияж с лица. Самые нейтральные оттенки — это бежевый, розовый, натурально-коричневый, цвет чайной розы, клюквенный. Цвет помады должен представлять собой насыщенный оттенок естественного цвета губ и не выглядеть лишним. Как только на губах появится «тот самый» ваш оттенок, глаза заиграют даже при отсутствии макияжа.
Яркая помада требует идеального тона лица. Подобрать нужный, а заодно скрыть несовершенства — это уже 50% успеха. После этого сразу же переходите к нанесению помады, затем оцените отражение в зеркале и подумайте, какими должны быть глаза и брови. Вполне возможно, что завершением макияжа станут густо прокрашенные ресницы или, наоборот, акцент уйдет на широкие брови. Если у вас довольно яркая внешность и крупные черты лица, можно оставить глаза без дополнительного внимания, а брови лишь зафиксировать с помощью специального геля.
Главное при нанесении помады — это создать базу, тогда она не смажется и не растечется. Для этой цели подойдет прозрачный карандаш, который не только скорректирует естественную форму губ, но и подготовит их к нанесению помады. Пройдитесь по контуру и чуть выше, припудрите и переходите к помаде.
Техника яркого макияжа губ остается неизменной. Во-первых, хорошо увлажните кожу. Яркая помада будет выглядеть великолепно на ухоженных губах. Нанесите на контур небольшое количество пудры, а затем переходите к контурному карандашу. Он необходим, если вы хотите зафиксировать макияж как можно дольше.
Контурный карандаш продлит стойкость, задаст нужную форму и облегчит нанесение. Начните с галочки верхней губы и «отзеркальте» контур на середине нижней. Далее прорисуйте уголки губ — они обязательны, чтобы при улыбке макияж выглядел аккуратным. Соедините эти штрихи, слегка растушуйте к центру и нанесите помаду. Посмотритесь в зеркало. Улыбнитесь несколько раз и определитесь с объемом. При необходимости добавьте его с помощью карандаша или оставьте более классическую форму.
В случае, если вы делаете акцент на губы, то остальной макияж должен быть лаконичным: идеальный тон, брови, строгие линии.
Макияж с акцентом на глаза и губы
Из-за актуальности монохромной гаммы и благодаря технике растушевки визажисты все чаще выделяют и глаза, и губы, оставляя в прошлом правило одного акцента (либо яркие глаза, либо губы). За счет правильной растушевки два акцента выглядят гармонично. Однако неизменным остается чувство баланса и уместности, а также подготовка кожи к макияжу и правильно подобранный оттенок тонального средства.
В двойном макияже важно подобрать оттенки с учетом типа мейкапа. К примеру, дневной макияж подразумевает ровный тон кожи, освежающий румянец и акцент на глаза. Но если с тоном и румянами все ясно, то как понять, где та тонкая грань, которая определяет и задает тон дневному активному макияжу? Все довольно просто.
Беспроигрышный вариант — выделить верхнее веко при помощи лайнера или создать яркую карандашную стрелку. Кстати, последняя сейчас более актуальна. Добавьте к этому густые подкрученные ресницы и нюдовую помаду с контуром на два-три тона темнее. Контур должен быть очень тонким и выходить за пределы естественного. Для перехода в вечерний вариант макияжа понадобится скульптор, прорисовку нижнего века сделайте тенями или все тем же карандашом.
Сделать насыщенный макияж не так просто, как кажется. Он может вызвать стойкое ощущение маски на лице. Возьмем инстаграм-макияж: он диктует насыщенность текстур и цветов, но для повседневной жизни это явное преувеличение. Все фотографии проходят обработку: добавляется контраст, смягчаются границы, увеличивается резкость и т.д. Поэтому на 100% верить увиденному в соцсетях не стоит. Однако если какой-то макияж запал в душу, стоит уменьшить количество средств и сделать упор на качество, тем более если вы не профессионал.
Чтобы сохранить макияж даже под защитной маской, важно выбирать стойкие текстуры. При этом отдавайте предпочтение средствам, которые не сушат кожу. К примеру, возьмите тональное средство с матовой текстурой, создающее естественный эффект. Оно создаст ощущение комфорта на протяжении всего дня.
В качестве средства для губ выбирайте матовую помаду с нежнейшей текстурой, которая не подчеркивает шелушений и обеспечивает эффект «зацелованных» губ. Под маской лучше вообще избегать четкого контура, выбирая эффект мягкого фокуса. После нанесения тонального средства и помады можно закрепить результат с помощью прозрачной пудры. Наносите ее на кончик носа и губы — те места, где с лицом соприкасается защитная маска. Так макияж будет еще более стойким.