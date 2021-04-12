Глаза или губы: как правильно расставить акценты в макияже

Главное при нанесении помады — это создать базу, тогда она не смажется и не растечется. Для этой цели подойдет прозрачный карандаш, который не только скорректирует естественную форму губ, но и подготовит их к нанесению помады. Пройдитесь по контуру и чуть выше, припудрите и переходите к помаде.

Техника яркого макияжа губ остается неизменной. Во-первых, хорошо увлажните кожу. Яркая помада будет выглядеть великолепно на ухоженных губах. Нанесите на контур небольшое количество пудры, а затем переходите к контурному карандашу. Он необходим, если вы хотите зафиксировать макияж как можно дольше.

Контурный карандаш продлит стойкость, задаст нужную форму и облегчит нанесение. Начните с галочки верхней губы и «отзеркальте» контур на середине нижней. Далее прорисуйте уголки губ — они обязательны, чтобы при улыбке макияж выглядел аккуратным. Соедините эти штрихи, слегка растушуйте к центру и нанесите помаду. Посмотритесь в зеркало. Улыбнитесь несколько раз и определитесь с объемом. При необходимости добавьте его с помощью карандаша или оставьте более классическую форму.

В случае, если вы делаете акцент на губы, то остальной макияж должен быть лаконичным: идеальный тон, брови, строгие линии.

Макияж с акцентом на глаза и губы

Из-за актуальности монохромной гаммы и благодаря технике растушевки визажисты все чаще выделяют и глаза, и губы, оставляя в прошлом правило одного акцента (либо яркие глаза, либо губы). За счет правильной растушевки два акцента выглядят гармонично. Однако неизменным остается чувство баланса и уместности, а также подготовка кожи к макияжу и правильно подобранный оттенок тонального средства.

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В двойном макияже важно подобрать оттенки с учетом типа мейкапа. К примеру, дневной макияж подразумевает ровный тон кожи, освежающий румянец и акцент на глаза. Но если с тоном и румянами все ясно, то как понять, где та тонкая грань, которая определяет и задает тон дневному активному макияжу? Все довольно просто.

Беспроигрышный вариант — выделить верхнее веко при помощи лайнера или создать яркую карандашную стрелку. Кстати, последняя сейчас более актуальна. Добавьте к этому густые подкрученные ресницы и нюдовую помаду с контуром на два-три тона темнее. Контур должен быть очень тонким и выходить за пределы естественного. Для перехода в вечерний вариант макияжа понадобится скульптор, прорисовку нижнего века сделайте тенями или все тем же карандашом.

Сделать насыщенный макияж не так просто, как кажется. Он может вызвать стойкое ощущение маски на лице. Возьмем инстаграм-макияж: он диктует насыщенность текстур и цветов, но для повседневной жизни это явное преувеличение. Все фотографии проходят обработку: добавляется контраст, смягчаются границы, увеличивается резкость и т.д. Поэтому на 100% верить увиденному в соцсетях не стоит. Однако если какой-то макияж запал в душу, стоит уменьшить количество средств и сделать упор на качество, тем более если вы не профессионал.

Чтобы сохранить макияж даже под защитной маской, важно выбирать стойкие текстуры. При этом отдавайте предпочтение средствам, которые не сушат кожу. К примеру, возьмите тональное средство с матовой текстурой, создающее естественный эффект. Оно создаст ощущение комфорта на протяжении всего дня.

В качестве средства для губ выбирайте матовую помаду с нежнейшей текстурой, которая не подчеркивает шелушений и обеспечивает эффект «зацелованных» губ. Под маской лучше вообще избегать четкого контура, выбирая эффект мягкого фокуса. После нанесения тонального средства и помады можно закрепить результат с помощью прозрачной пудры. Наносите ее на кончик носа и губы — те места, где с лицом соприкасается защитная маска. Так макияж будет еще более стойким.